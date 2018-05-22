籲投資人暫時撤離 專家：美債殖利率攀高恐造成美股修正

10 年期美債殖利率上週一度升破 3.12%，創近 7 年新高；對此，CrossBorder Capital 執行長 Michael Howell 今 (22) 日示警，美股恐出現修正，投資人應暫時撤離。

10 年期美債殖利率上週一度飆上 3.12%，為近 7 年新高；2 年期美債殖利率觸及 2.60%，創 2008 年以來新高。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

此外，美債殖利率曲線扁平化，也引發經濟將陷入衰退的擔憂。

就過去經驗來看，長短期利差縮小，是經濟衰退的前兆，一旦兩者靠攏，部分投資人就開始做最壞打算。

根據 CNBC 報導，Howell 直言，殖利率攀高、殖利率曲線扁平化，「你很難從中看到好事」。

Howell 認為，美股投資人應該「深感憂心」，除殖利率走揚外，包括聯準會 (Fed) 持續執行貨幣緊縮政策、資本流動減少，都可能造成股市修正。

Howell 建議，投資人應暫時撤離美股，待修正結束後再回來。

安聯環球投資 (Allianz Global Investors) 策略師 Neil Dwane 也說，「我們擔心，市場低估了貨幣緊縮的影響，尤其是美國。」

台北時間週二晚間 8 點 49 分，CNBC 數據顯示，10 年期美債殖利率走揚，來到 3.067%。