亞馬遜踩地雷？人臉辨識服務遭公民聯盟抨擊

金融時報報導，美國公民自由聯盟認為亞馬遜的臉部辨識科技 Amazon Rekognition 會影響公民的權益、自由與隱私，該聯盟在週二 (22 日) 致信亞馬遜執行長貝佐斯，希望該公司停止銷售該服務給美國政府與警方。

Amazon Rekognition 屬於亞馬遜雲端服務 AWS 的一部份，該技術可以分辨各種物體、人物、文字、場景和活動，此外可以高度準確的進行實時臉部分析和臉部辨識。

美國公民自由聯盟 (American Civil Liberties Union，ACLU) 和其他民權組織認為，Amazon Rekognition 很可能會遭政府濫用，並對美國社會造成潛在的威脅，對有色人種、移民以及美國大眾對亞馬遜的信任皆有所損害。

ACLU 在週二致信亞馬遜執行長貝佐斯，要求該公司停止向政府提供臉部辨識科技 Amazon Rekognition。

亞馬遜的發言人 Holly Sullivan 表示，該技術「在現實世界中有很多實用的應用」，包括協助找到被綁架的人和失踪的孩子，並指出該科技被使用在上週英國哈利王子的王室婚禮中，用於辨識參加婚宴人士。

Sullivan 回應：「如果因為有些人可能會濫用，而禁止此新科技，我們的生活品質將會變得更糟糕，如同我們所有的 AWS 服務一樣，我們要求我們的客戶遵守法律，並以負責的態度使用 Amazon Rekognition。」

亞馬遜表示「公共安全」是 Rekognition 的用途之一，並指出俄勒岡州的華盛頓郡警長辦公室和佛羅里達州奧蘭多市警察局為客戶之一。根據警長辦公室的文件指出，他們使用此技術辨識數據庫中的犯罪嫌疑人。

但 ACLU 警告道，Amazon Rekognition 可用於自動監控，所以政府可以追蹤居民，不管他們是否涉嫌犯罪活動，並允許警方辨識參加抗議活動的人士，而移民官員則可持續監控移民。

亞馬遜股價週二變動幅度不大，略下跌至每股 1581.40 美元。