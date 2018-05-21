〈強勢美元〉沒有永久的強勢？雙赤字可能使美元年底前下跌5%

彭博報導，根據布蘭迪全球投資管理公司 (Brandywine Global Investment Management) 的數據，由於市場將重新把焦點放回美國的財政與經常帳帳戶雙赤字問題，以及美債殖利率飆升的影響，美元在年底前可能將走跌 5%，21 日的美元現貨指數為 93.9830。

美盛集團的投資組合管理資深副總裁的 Richard Lawrence 表示，由於美元近期的漲勢擴大了估值，使美元面臨遭拋售風險，而他指出，美國總統川普可能不會阻止美元走弱。

Lawrence 上週五 (18 日) 在新加坡接受彭博采訪時表示，美元可能會以呈現個位數走跌的情況結束今年，美元被高估了，雙赤字問題應該會給美元帶來一些壓力。

美國預算赤字加劇時，美元指數往往會走跌

美元和美債殖利率的走勢讓華爾街機購意見分歧，一些對沖基金認為，更應該強調長期經濟趨勢，而不是近期美元的漲勢，另一方人馬則認為，隨著 10 年期美債殖利率已接近高峰值，美元將會走弱。

追蹤美元兌 6 大主要貨幣的走勢的美元指數，已從今年 2 月低點上漲近 6%，而 10 年期美債殖利率則躍升至 2011 年 7 月以來的最高點，根據彭博進行的意見調查，分析師對美元指數的中位估計為今年將下滑 4%。

赤字問題加劇

美國財政部上個月表示，美國財政赤字在本財年上半年增至 6000 億美元，而川普批准的稅改法案和支出政策，預計將在 2018 財年將財政赤字推升至 8040 億美元，在 2020 年恐超過 1 兆美元大關。

Lawrence 認為美國政府可能實際上會歡迎疲弱美元，他指出：「我們政府的政策目標為振興製造業，我認為他們不會試圖做任何事情來阻止美元下跌，因為這符合他們的最大利益。」

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的最新數據，對沖基金認為美元將會走強，而上周公布的數據顯示，槓桿基金在截至 5 月 15 日的一周內，對美元的看法於 4 個月內首次轉為淨多單。

減持美債

Lawrence 表示他正在減持美債，10 年期美債殖利率今年將收在與當前差不多的水平，彭博的一項調查顯示，預期殖利率將於 12 月底前攀升至 3.19%，18 日的 10 年期美債殖利率為 3.063%。

他表示，雖然包括人口統計學、全球化和科技在內的長期反通膨力量目前皆還存在，但它們正受到財政刺激的抵抗，預算赤字可能會持續擴大。

Lawrence 指出，市場同時存在支持通膨和抑制通膨的因素，而市場需要與這些因素拉扯，這是造成美債殖利率動盪，但又在一定範圍內移動的原因。