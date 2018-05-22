紐約匯市─全球貿易衝突有消退跡象 美元指數觸及六個月高點

美元週一再度上漲，並創去年底以來高點。美國與中國的貿易衝突減緩，提供了美元支撑。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 93.695，稍早觸及 2018 年高點。

上週，該指數上漲 1.2%，創 4 月 27 日結束的一週以來，最大單週漲幅。

歐元報 1.1773 美元，削減早場跌幅。

英鎊下跌至 1.3419 美元，創 12 月底以來低點，上週五尾盤報 1.3466。

美元上漲至 111.09 日元，上週五尾盤報 110.75。

加元與墨西哥披索兌美元週一走強。加拿大與墨西哥仍就北美自由貿易協定 (NAFTA) 與美國進行協商，投資人預期本月可望達成協議。川普總統的經濟顧問 Kudlow 稍早說，NAFTA 仍在醞釀中，本週可望有進一步進展。

美元下跌 0.5% 至 1.2817 加元。美元下跌 0.3% 至 19.8872 披索。

美國與中國可望避免全面貿易戰，推動了多項資產價格上漲，包括美元，全球股市與原油價格。

財政部長梅努欽週末說，在同意停止關稅威脅後，貿易戰的展望已遭擱置。兩國將致力達成協議，降低美國對中國的貿易赤字。中國已同意購買更多美國產品，但並未提出明確金額。

投資人將持續注意貿易情況。美國貿易代表 Lighthizer 發布聲明說，美國官員仍可能祭出提高關稅，該談話與梅努欽的談話有所不同。

美國債券殖利率守於高檔，持續有助支撑美元。10 年期債券殖利率報 3.064%，上週五觸及 3.126%，創七年高點。