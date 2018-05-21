〈每日外資外匯觀點〉日圓最快上半周見112、加幣1.288遇阻力　

三菱：美元兌日圓上半周預期升至 112

美元兌日圓周一進一步上漲突破 111，三菱日聯銀行外匯和金融產品交易總經理 Shuntaro Ikeshima 預期，美元兌日元本周上半周將升至 112，隨後漲勢可能停滯。

丹斯克（Danske）銀行也認為，美元兌日圓和美債殖利率仍存有高度關聯性，並將 6 個月目標價上調至 112。

澳洲國民銀行外匯策略主管 Ray Attrill 表示，若 10 年期美債殖利率突破 3.25%，美元兌日圓還有上漲空間。

美元兌日圓周一突破 111。

西太平洋銀行：澳幣兌美元未來數月仍承受壓力

上周澳幣兌美元表現持穩，單周交易區間僅有 1.2 分，為 4 月初跌勢以來，震盪區間最窄的一周，西太平洋 (Westpac) 銀行分析師指出，澳幣澳幣兌其他貨幣顯示出強勢，下檔支撐看來更加穩固。

西太平洋銀行繼續預期澳洲 2018 年和 2019 年利率將保持穩定，而工資和失業率數據也支撐此一論調。

市場反應 2018 年底前僅有約 15％的升息機率，意味著殖利率利差將持續支持美元走勢。上周，10 年期美債殖利率一度突破 3.1%，創下 2011 年以來新高，未來數月若持穩在高檔，預期未來數月澳元兌美元的走勢仍將承受壓力。

澳幣兌美元上周呈狹幅震盪。

豐業銀行：美元兌加幣漲至 1.288 遇到阻力

商品價格上漲，持續為加幣提供重要支撐，豐業銀行預估，美元兌加元合理估值約在 1.248 附近。

由於美元兌加元持續在 50 日均線所在的 1.2827 附近盤整，動能信號保持中性，漲勢趨緩，近期支撐 200 週均線（1.2763）的重要性，並注意到在 1.2750 和 1.2600 之間缺乏額外支撐。預計短期阻力位於 1.2880 上方

高盛利率策略團隊從艾略特波浪理論來分析美元兌加幣走勢，從 3 月高點形成一個不完整的 ABC 浪形態，預期將回跌至 1.24 附近。