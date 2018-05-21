〈強勢美元〉除了美元 任何對新興市場的影響都只是噪音

彭博報導，英國資產管理公司 GAM 認為，美元持續走升為對新興市場最嚴重的危害，其他影響因素皆只是噪音，美元增強將持續對如巴西里爾和南非蘭特等貨幣造成壓力。本週許多新興市場央行將舉行利率政策會議，值得投資者關注。

隨著美元展現 2015 年以來的最長漲勢，MSCI 新興市場貨幣指數週五 (18 日) 收於 1669.07 點，為一年多以來的首次低於 200 日均線，預示著將面臨更大的損失，該指數上週下滑 1.3%，為 2016 年以來表現最差的一週。

MSCI 新興市場貨幣指數

上週，10 年期美債殖利率連續 5 天收於 3% 以上，美元指數持續走揚，發展中國家的貨幣則全面走跌。

10 年期美債殖利率走勢

GAM 公司的基金經理 Paul McNamara 表示，沒有什麼事情比強勢美元更讓他擔心，「其餘的都是噪音」，而且他指出，美元與開發中國家貨幣之間的負關聯關係正在增強。為了盡量減少美元復甦所帶來的潛在損失，他選擇使用加元和歐元投資新興市場資產。

美元與開發中國家貨幣之間的負關聯關係正在增強

荷蘭合作銀行駐倫敦策略師 Piotr Matys 表示：「除非下週美國計劃公佈的數據令人非常失望，否則新興市場貨幣將難以舒緩近期兌美元的跌幅」，美元受美債殖利率上升帶動，他指出市場預計聯準會今年將至少再升息兩碼。

新興市場本地貨幣得政府債則連續第 6 週下跌，為 2016 年以來最差，上週開發中國家的股票則下跌 2.3%。

新興市場的央行會做什麼決策？

阿根廷央行在 5 月初將基準利率上調至 40% 以捍衛比索，推測本週將維持利率不變的決策，阿根廷比索在過去一個月中下跌近 20%，迫使該政府動用外匯存底，並尋求國際貨幣基金組織的幫助。

韓國央行將在 5 月 24 日召開會議，預期利率將維持在 1.5% 的水平，ING 集團的經濟學家 Prakash Sakpal 指出，在韓國央行總裁李柱烈表達對經濟成長持謹慎態度後，預估將持續實施政策正常化。

匈牙利央行週二 (22 日) 將舉行利率會議，投資者將關注央行是否會對近期市場波動做出反應，自去年 8 月份以來，政策制定者已使用各種非傳統的工具來降低借貸成本，但拋售抵消了大部分的政策成效。南非、加納、奈及利亞和烏克蘭的央行也將在本週決定政策。

波蘭財政部預計在本週四舉行定期債券拍賣，拍賣規模為 30 億波蘭茲羅提 (8.22 億美元) 至 60 茲羅提間。泰國和台灣則將分別於 5 月 21 日和 5 月 25 日報告第 1 季的國內生產總值 (GDP) 數據。