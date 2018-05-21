〈強勢美元〉強勢美元恐威脅企業Q2獲利 拖累股市

自第二季起，美元一直處於幾乎無法阻擋的上升趨勢，跟著公債殖利率同步上漲，而股市則處於劣勢。

如今，投資者在思考強勁的美元是否會破壞企業獲利成長。

自 4 月初迄今，第二季走了一半，根據 FactSet 數據，ICE 美元指數上升了 3.9%，而 S&P 500 指數同期則下跌 0.3%、Nasdaq 綜合指數下跌 0.4%、道瓊工業平均指數則上升 2.5%。

美國銀行財富管理公司首席策略師 Terry Sandven 表示，「今年迄今股市表現黯淡，意味著第一季強勁的財報已經反映在目前的價格上了。在所有可能減緩獲利成長速度的因素中，美元上漲是其中一項。」

美元上漲一直困擾著股市，而美元上漲部分原因來自美國公債殖利率上升的推動，這反過來意味著預計升高的利率恐怕不利股市。

過去一週，10 年期公債殖利率上升到 3% 關卡以上，站上 7 年高點，帶領美元走高且引起股市投資者一陣痛苦。道指和 Nasdaq 創下 3 週來最大單日跌幅，而 S&P 500 指數則創本月以來最糟糕單日表現。

利率上升意味借款成本提高與企業估值上升，而這對股市會形成壓力。

在未來一週，Fed 將發布 5 月 1-2 日的會議紀錄，如果內容持鷹派態度，恐怕會再推升美元和公債殖利率。5 月會議後沒有召開記者會，所以會議紀錄更顯重要。

Sandven 表示，「隨著通膨壓力越來越普遍，美國利率處於政權變化的尖端，全球成長空間不那麼同步，今年下半年美元上漲的條件已經成熟。美元上漲對企業獲利成長和估值來說是阻力，這表明未來股市收益會更受壓抑。」

舉例而言， S&P 500 對外國經濟體有實質曝險，因此外國的貨幣和故有貨幣風險也有實質影響。擁有外國獲利的企業也會面臨美元與其交易貨幣之間的匯率風險，倘若美元疲弱，海外貨幣表現較好，就會提高美國企業的海外獲利。

就像第一季美元走貶，讓 S&P 500 跨國企業表現優於大盤一樣，而美元新實力恐怕對第二季獲利產生逆向影響。

根據 S&P Global 數據，美元上漲特別衝擊到全球固有產業，如原物料、金融和能源。

S&P Dow Jones Indices 執行董事兼美股部門主管 Jodie Gunzberg 表示，例如能源產業就對「強勢美元引起石油下行壓力」相當敏感。

美元和能源產業還有更多連結，尤其是石油方面，部分係因美國目前是該商品的淨生產國。

過去一週，石油期貨價格登上 3 年半高點，Brent 原油期貨週四一度突破重要心理關卡 80 美元。

但以歷史觀點來看，稍微令人安心。 S&P 500 企業中，接近 71% 的營收來自美國，以過去 10 年來看，美元上漲不會拖垮他們。

自 2008 年起數據顯示，由於美國營收集中度較高，美元每漲 1%，大型市值企業平均上升 71 個基點，尤其是消費性產品、醫療保健和公用事業都受惠於強勢美元。

對中小企業來說，這相關性更強烈，因為這些企業的美國營收比例平均更高。確實今年迄今，中小型企業的表現一直領先大盤，數據證實此點， Russel 2000 指數今年迄今漲幅 5.9%，且自 4 月起迄今漲幅達 6.3%。