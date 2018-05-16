週二股、債、金三殺 分析師：因為沒有安全資產可以躲了

投資者在週二 (15 日) 幾乎是無處可逃，10 年期美債殖利率飆一度升至 2011 年新高的 3.09%，債券價格下跌，道瓊工業指數終結連 8 天的漲勢，呈現 3 位數的下跌，消除今年以來微薄的漲勢，6 月交割的黃金價格下跌 2.1%。

週二，道瓊工業指數、標普 500 指數和納斯達克綜合指數分別下跌 193 點、18.68 點與 59.69 點。FactSet 的數據顯示， 6 月交割的黃金價格下跌 27.90 美元，為 2016 年 12 月以來最大的單日跌幅。與此同時，10 年期美債殖利率一度上漲至 2011 年以來的最高水平 3.093％，台灣時間 16 日則略降至 3.07%。

10 年期美債殖利率走勢 (資料來源: marketwatch)

這些數據意味著，週二出現的情況是反常的，像黃金和債券這樣的避險資產，並沒有在股市下跌時，提供投資者一個安全躲藏的地方，反而紛紛以不常見的水平下跌。

B. Riley FBR 公司的首席市場策略師 Art Hogan 表示：「唯一可躲藏的地方是持有現金，因為美元升值。」

資產同時下跌的原因

資產同時下跌的原因可能為，10 年期美債殖利率上漲超過 3％，對市場造成波動，而受到經濟報告和原油價格上漲的支持，通膨和價格的上漲可能會更穩健，使市場預測聯準會升息的速度可能會快於預期。

在稅改、年度退稅以及健康的就業市場支撐下，美國 4 月零售銷售數字成長 0.3%，連續兩個月走升，顯示消費者支出增加，為經濟加速再添證據，許多市場參與者認為將因此導致聯準會加快升息步伐，CME 集團指出，聯準會今年進行 4 次升息的機率攀升至 54%。

美國 4 月零售銷售數字成長 0.3% (資料來源: 美國人口調查局)

利率上升代表著借貸成本提升，並可能迫使投資者重新為股票進行訂價，而無風險美債的殖利率提升，將從近來波動較高的股市吸引資金。

利率上升和美元現貨指數上漲，皆降低黃金的吸引力，從使用非美元的買家角度來看，美元走強將使與美元掛鉤的資產變得更昂貴。

別過於擔心殖利率上漲

可以肯定的是，市場整體情況並沒有太大的變化，但聯準會正在實施貨幣政策正常化，而其他已開發國家的央行也傾向朝貨幣緊縮道路前進，華爾街正在因應此環境。Hogan 指出，幫助市場適應利率上漲的關鍵因素為穩固的經濟。

Hogan 認為，利率和殖利率是因為對的原因而上漲，華爾街將會恢復正常，投資者不要把注意力太過於放在特定水平的殖利率。