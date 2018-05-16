美股盤後─殖利率飆升 道瓊收低193點 結束連八天漲勢

美國 10 年期債券殖利率飆升至新高點，美國股市週二大幅下跌，道瓊結束了連續八天的漲勢。

Home Depot 公布第一季銷售低於預期，亦增加了股市壓力。



道瓊工業平均指數收低 193.00 點或 0.78% 至 24706.41。

Nasdaq 指數收低 59.69 點或 0.81% 至 7351.63。

S&P 500 指數收低 18.68 點或 0.68% 至 2711.45。

費城半導體指數收低 16.40 點或 1.20% 至 1351.10。

Home Depot 公布第一季獲利優於預期，但銷售則低於預期。

對家用品零售商而言，春季是重要的一季。傳統上，採購者會於此時採購園藝用品。但該公司第一季銷售下降 1.3%。其股價下跌 1.6%。

美國商務部公布 4 月零售銷售上升 0.3%，3 月零售銷售修正為上升 0.8%。該數據公布後，股市亦下跌。因消費者支出雖強勁，但利率却隨之上升。

美國 10 年期債券殖利率週二上升至 3.09%，創 2011 年以來高點。10 年期殖利率對投資人而言，尤其重要，因其為抵押貸款利率與其他金融工具的指標。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.7% 至 93.23。

分析師說，消費者支出強勁為利多，但股市在連漲八天後，難免找理由回檔。正面的經濟數據，推升了債券殖利率，為股市利空。

投資人一開始可能懷疑聯準會 (Fed) 今年不致升息四次。但市場已逐漸開始認為 Fed 於 6 月，9 月與 12 月可能升息。

根據 CME 資料顯示，週一，投資人預期 Fed 今年升息四次的機率為 51%。週二的經濟數拋強勁，進一步推升了該可能性。

Fed 的任務在於維持通貨膨脹於 2%，並守住健康的就業水平，在決定是否升息時，會考慮經濟數據。儘管上週公布的 CPI 數據低於預期，但個人消費支出物價指數 --Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 現在已接近央行的目標。