別人恐懼我貪婪 富蘭克林坦普頓大買阿根廷債券

富蘭克林坦普頓 Franklin Templeton 的 380 億美元全球債券基金 (TPINX)，近期遭受自 2005 年以來最差的一年，其 3 個最大持有的債券 - 墨西哥、巴西、及阿根廷，都紛紛下跌，但週二 (15 日) 富蘭克林坦普頓 TPINX 基金經理人 Michael Hasenstab 又再度奉行「別人恐懼我貪婪」的準則，大舉敲進貨幣暴貶的阿根廷債券。

TPINX 基金日線趨勢圖 / 圖：谷歌

TPINX 基金主要是由 Michael Hasenstab 管理，原本 4 月底的表現為業內名列前茅之一的 TPINX，因較差的 5 月表現，使今年目前報酬率為負 -1.5% 左右。

TPINX 基金表現 / 圖：富蘭克林

Hasenstab 目前最大的持倉部位是墨西哥短期債券、巴西中期債券、印度中期債券、韓國債券、印尼債券、以及超過 11 億美元的阿根廷債務。

TPINX 投資組合 / 圖：富蘭克林

由於美元飆升以及全球借貸成本上升的擔憂，拉丁美州貨幣是本月新興市場貨幣走勢中受最大打擊的貨幣之一。

阿根廷披索 (ARS) 兌美元 (USD) / 圖：xe

而今年新興市場中阿根廷比索的下滑幅度相當大，且該國在通膨率不及預期的壓力下，已不得不尋求 IMF 的幫助。

《AFR》報導，週二 (15 日) Michael Hasenstab 旗下基金，即決定進入阿根廷市場抄底，阿根廷週二 (15 日) 拍賣了價值 730 億阿根廷披索 (30 億美元) 的 Bote 債券，其中 Hasenstab 基金就買進了拍賣總規模的 3/4。

然而，這也不是 Hasenstab 第一次危機入市，計劃抄底出現財政危機的國家，如此前歐債危機時的愛爾蘭、以及烏克蘭革命等時機，都可以看到 Hasenstab 的身影。

富蘭克林坦普頓拒絕評論為何敲進阿根廷 Bote 債券，但 Hasenstab 評論阿根廷求援 IMF 一事表示：「阿根廷政府表現出令人難以置信的決心和技巧，讓一個差點崩潰的經濟回到了正常」。