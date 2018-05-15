〈 鉅亨觀點〉忘了499之亂吧！美債利率走升才是電信股威脅

近期電信市場出現「499 之亂」的殺價競爭，雖然市場估計僅將小幅影響電信類股短期獲利，但事實上未來電信類股的股價壓力，恐不僅來自於產業飽和及同業競爭，債券市場無風險利率走高，正嚴重威脅電信股傳統的「高股利殖利率」之存股優勢。

近期短期美債市場殖利率再度出現走揚，因市場對於美國聯準會 (Fed) 的升息預期，再度出現提升，據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，市場估計今年 Fed 升息四碼的機率已來到 41.5%，正式超越年底升息三碼之機率 41.2%。

市場預期 Fed 12 月底升息的機率為 41.5% 全年升息 4 碼機率大增 圖片來源：FedWatch

市場的升息預期增溫，已快速反應到美債短債市場中，如下圖所示，目前 3 個月期美債殖利率已在週一 (14 日) 飆至 1.89%，超越了美股 S&P 500 的股利殖利率 1.83%，顯示美股市場的「股利保護傘」正在嚴重遭受無風險利率上漲的威脅。

紅：3 個月期美債殖利率走勢圖 綠：S&P500 股利殖利率 圖片來源：Zerohedge

以資產定價模型 CAPM 公式來看，股票風險報酬率形成的主要要素是：無風險利率 + 資產風險貼水，精確的公式也就是 Ri = Rf＋βi [E(Rm) – Rf]。

而以「簡化」且白話的方式表達，若市場無風險利率快速走升，股票的股利殖利率卻無法同步拉升，那麼即會造成資產的風險貼水嚴重收窄，此時持有風險性資產的「合理性」，即會出現顯著下滑。

然而投資人或有疑問，為何無風險利率再度走升，甚至 3 個月期美債殖利率超越了 S&P 500 股利殖利率，卻未見美股回檔，反而美股還出現大幅反彈，近四個交易日連續上漲，攻回半年線之上？

美股庫藏股，或許是個最直接的答案。

據華爾街老大哥高盛 (Goldman Sachs) 統計，在美股 Q1 財報季裡，有許多美股公司宣布了庫藏股回購計畫，如蘋果即在法說會上宣佈提撥 1000 億美元買回庫藏股，近日大幅激勵蘋果股價上攻。

計入蘋果的 1000 億美元庫藏股規模，高盛估計，美股 S&P 500 公司今年的庫藏股規模金額有望達到 6500 億美元，創下歷史新高水準，估計 S&P 500 庫藏股回購率將能達到 3%，再加上股利殖利率 1.83%，故實際上美股報酬率可望達到近 5.00%。

S&P 500 庫藏股回購估創歷史新高 資料來源：Goldman Sachs

美股有庫藏股保護，那麼台股呢？

台積電 (2330-TW) 已確定配發新台幣 8 元現金股利，以週二 (15 日) 台積電股價計算，台積電股利殖利率落在 3.47%，對比十年期美債殖利率 3.008% 之水準，事實上美債無風險利率走高，其實也正在與台積電股利殖利率競爭。

而考量到台積電是全球晶圓代工技術的領跑者，也是基本面優質、體質強健的個股，且具有長期營運成長能見度，所以確實能享受較狹窄的風險溢價。

但投資人值得警惕的是，一些市場市佔率已趨向飽和、且開始犧牲獲利作殺價競爭之企業，未來擴發股利的能力若受限，恐無法拉升股利殖利率、進而與無風險利率作競爭，投資人的持股風險，恐相對較大；如傳統定存族所愛、近期落入 499 之亂的台電信類股，即為一例。

許多傳統投資人偏愛持有台股電信股，是看好背後的「存股」概念，但是考量目前國內電信市場已近飽和，加上電信三雄中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 開始願意犧牲手上獲利來搶攻市佔，未來台股電信類股過去所享有的「高殖利率」優勢，恐在未來全球無風險利率繼續墊高的場景下，逐漸消失。