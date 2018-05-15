【港股解碼】不做電競購電力公司，奧柏中國轉型路何時是盡頭？

此前曾說到，當電競熱潮席捲而來，不管是內地還是香港的資本，都想進入這個行業分一杯羹。各類資本搶灘電競產業時，去年更有純電競股雷蛇登陸港股市場，這場燒錢的戰役早已打響。在港股市場中有一間早已佈局手遊和電競的公司奧栢中國(08148-HK)，卻反其道而行。

三次轉型失敗告終

奧柏中國於2004年1月份在香港創業板上市，其主要業務為開發及推廣以伺服器為基礎專利技術及提供通訊軟體平臺及軟體相關服務，放債業務及手機數據解決方案及手機相關服務。在上市十周年之際，奧柏中國開始進軍互聯網行業，期間曾三次計畫收購技術性公司，但均以失敗告終。這三次轉型失敗使奧柏中國大傷元氣，發展也由此陷入“怪圈”。

在2016年這個手遊市場爆發式增長的時候，奧柏終於確定了轉型方向。2016年8月9日，奧柏中國公佈作價以1.5億元從姚永禧手上收購FIRST SURPLUS INVESTMENTS 60%股權，並於同年10月25日完成該交易，正式開始進軍手遊市場。趕上了好時候，奧柏的手遊業務近一年來發展十分不錯，不過也難以拯救奧柏中國越虧越多的走向。

由手遊業務的帶動收益的增長，使奧柏中國的收益從2016年度的3393.8萬增長至2017年度的6446.4萬。其中，手機遊戲收入由2016年度的11.1萬港元大幅增長至3514.4萬港元，並且超過提供軟體平臺業務和放債業務成為公司的頂樑柱。

然而彼時的大股東並未有持之以恆的發展之心，在手遊業務以肉眼可見的速度崛起、業績略有起色之後，賣盤之心也蠢蠢欲動了起來。一間業績已有些微起色，總資產也不過4個億港元，且客戶群體面向的是新生代年輕人市場潛力無窮的公司，自然也會有人心動。賣盤消息一出，各類資本推手也聞風而動，將股價炒高。

新官上任三把火

2017年6月，奧栢宣佈擬與深受年輕人歡迎的網紅達哥（林慧韡，香港電子遊戲界的知名網紅）合作成立一間名為“Touch Fun Productions Limited”(達魂製作有限公司)的合營企業公司，以從事電子遊戲的開發、發行及推廣，合營企業公司擬與亞太電子競技協會有限公司舉辦電子競技活動。

現任大股東趙毅雄恰恰也看中了奧栢的穩定增長，在多次增持後於2017年10月作價3540.11萬港元收購合共約2.57億股提起要約收購，成為第一大股東。去年12月，要約結束時趙毅雄持股量增至59.56%，成為名副其實的新主人。

新主入駐，免不了的就是一番資源重整了，電競活動卻遲遲沒有下文，卻迎來了其他的動作。在公佈2017年報後的3月29日（英國時間），公司間接附屬三皇擬出售Fore Freedom B.V.及XXL Net B.V.大部分股權，目標公司主要從事建造及管理於荷蘭的光纖互聯網網路。隨後，公司又於4月6日公告擬較市價折讓10%配售1.84億股淨籌3230萬港元。其實可以理解，截至2017年末，奧柏賬上僅餘4238.9萬港元現金，若想要有大發展，這點資金無異於杯水車薪，集資也是勢在必行。

不過，此次配售募得資金的配置卻有些讓人看不懂：所得款項淨額約3230萬元，1000萬元用作放債業務的業務發展；500萬元用作手機遊戲業務的業務發展；800萬元用作物色綠色專案的潛在投資；餘額用作一般營運資金用途。難道奧柏除了手遊，又找到了什麼新增長點？值得注意的是，正是這件事關公司15%股權的折讓配售事項，讓奧柏中國股價於4月26日跌去六成，就算用一季度虧損收窄45.7%的好消息也難以拯救跌跌不休的股價。

此招不成，奧柏中國又出新動向。於2018年5月11日，公司與賣方訂立諒解備忘錄，內容有關建議收購一家主要於土耳其從事電力生產及供應的公司其51%已發行股本。此前的電競方向難道只是一個蹭熱度的煙霧彈？這項收購會不會是募資的最終目的呢？此項收購之後，電競還會是公司的發展方向之一嗎？這些謎團，或許需要靜待公司後續動作來揭開謎底。

作者：朱亦丹

編輯：張駿芬、黎璐璐

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