法興揭秘美股庫藏股真相：大部分被用來發放期權

在川普減稅紅利、鼓勵美元回流的推動下，美國上市公司正以創紀錄的速度庫藏股。標普數據顯示，在 2018 年第第一季，標普 500 公司庫藏股了價值約 1580 億美元的股票，為 1998 年以來最高。

輿論大多認為，庫藏股利多股市，是對公司經營有信心的表現。但是法國興業銀行戰略分析師 Andrew Lapthorne 卻發現，庫藏股的公司正在鑽減稅政策的空子，大部分庫藏股被用來發放期權。

Lapthorne 在 2015 年底提到，本世紀發行的所有凈債務都流向一個地方：股票庫藏股，即財富從債權人轉移到股東。如下圖所示：

Lapthorne 指出，創紀錄的股票庫藏股日益成為一個政治化的主題，也是過去一段時間金融媒體鼓吹的對象。2018 年，標普 500 公司預計將宣布總額達 8420 億美元的庫藏股，創歷史新高。

《華爾街日報》說，「創紀錄的庫藏股幫助穩定搖晃的市場。」

《巴倫周刊》說，「為什麼庫藏股潮利多投資者？」

財經部落格 Zerohedge 說，「這就是股市慢動作槓桿收購的樣子。」

不過，Lapthorne 反對庫藏股。

「我們反對庫藏股的理由很簡單，因為（庫藏股）理論聽起來很美妙，實際上極其低效。」

「最差的企業才庫藏股，最強的企業不這麼做。」

假如這個論斷正確，標普 500 那些飽受市場讚譽的公司就存在很大的問題了。

2018 年第第一季，庫藏股方面花錢前三的美國公司依次是：蘋果公司（超 200 億美元）、安進（超 100 億美元）、美國銀行（近 50 億美元）。

Lapthorne 反對庫藏股的另一原因是：庫藏股增加金融風險。正如他經常指出的那樣：

「還有一種強烈的趨勢是，（庫藏股）使用貸款而不是儲備現金，這導致美國槓桿累積風險」。

事實上他說對了，看看本文第一張表格：庫藏股數和債務變化基本保持一致，而且 2014 年 12 月債務總額再度超過庫藏股額。

那麼，庫藏股到底能不能幫助股票跑贏指數？據《華爾街日報》的計算，答案是肯定的。

「在第第一季庫藏股花錢最多的 20 家標普 500 公司中，接近四分之三的公司迄今跑贏指數。這些公司 2018 年平均上漲了 5.2%，而標普 500 指數指數上漲了 1.9%。

Lapthorne 則不以為然。他認為：

雖然 「第一季庫藏股數量急劇上升 20%，但公司利用匯回的現金和減稅政策利多，增加庫藏股計劃」，可謂是金玉其外敗絮其中。

標普 500 指數去年上漲超過 20%，因此 20%+ 的漲幅只是跟上市場步伐，但媒體依然充斥著溢美之詞，聲稱庫藏股的公司在第一季表現優於指數，對股市有支撐作用。

Lapthorne 還有不同發現：

當以市值的百分比（%）為衡量標準時，那些庫藏股最多的公司市值表現反而不如指數。

但如果庫藏股對流通股並無直接影響，那庫藏股用來幹嘛呢？Lapthorne 有驚人發現：

「看來，第一季大量庫藏股被用來發放期權了。」

我們意識到，估計期權的影響是有根據的，因為庫藏股的數量對比實際減少的股份數量，中間的差值和假設發放的期權相匹配。

Lapthorne 總結說：

上圖說明了，庫藏股好像確實用於發放更高的薪水，但我們認為這並非政策設計者的初衷。

至少有些人從川普的稅改中發家致富了，好糟糕啊，本應是中產階級從中獲益的。