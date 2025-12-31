袁志峰 2025-12-31 04:50

今日推介 - 石藥集團 (1093, $8.50), 目標價 $9.40, 止損價 $8.15

【袁志峰專欄】恒指全年漲29%（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周二港股上升，成交減少，南向資金維持淨賣出，主要減持盈富基金 (2800)。港股明年前景向好，建議長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指平開，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 295 點，尾市回軟，收報 25854 點，升 219 點或 0.9%。成交額按日減 11% 至 1998 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨賣出約 38 億元。中芯國際 (981)、中海油(883) 及工商銀行 (1398) 錄得 7.6、4.6 及 3.6 億元淨買入。盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及中國移動 (941) 錄得 16.1、12.8 及 9.9 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 195 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指升 0.9%，成份股 57 升 29 跌 3 持平。百度 (9888) 及中芯國際 (981) 漲逾 8% 及 4%，為升幅最大藍籌。中海油 (883) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 3%。吉利汽車 (175)、中石油(857)、中國宏橋(1378) 及中信股份 (267) 漲逾 2%。中石化 (386) 升近 2%。建設銀行 (939)、中國銀行(3988)、招商銀行(3968)、農夫山泉(9633)、華潤置地(1109)、比亞迪電子(285)、美的集團(300) 及新東方 (9901) 升逾 1%。泡泡瑪特 (9992) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、中國聯通(762)、金沙中國(1928)、周大福(1929) 及百威亞太 (1876) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.7%，收報 5578 點，成份股 26 升 3 跌 1 持平。大型科技股全線上升，京東 (9618) 及快手 (1024) 漲逾 1%，小米 (1810) 及網易 (9999) 升逾 2%。百度 (9888) 漲逾 8%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 4% 及 3%。地平線機器人 (9660)、商湯(20)、蔚來(9866)、舜宇光學(2382) 及攜程 (9961) 升逾 2%。零跑汽車 (9863)、理想汽車(2015) 及阿里健康 (241) 跌少於 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，航空及電力股逆市下跌。中國 3 大航空股跌逾 1%。中國電力 (2380) 及華能國際 (902) 跌逾 2% 及 1%。

晶片、石油、礦產及手機零件、股跑贏大市，漲幅居前。中國鋁業 (2600) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 5% 及 4%。江西銅業 (358) 及中國宏橋 (1378) 升逾 2%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 2%。

周二上証指數低開 0.4%，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 0.4%，收報 3965.12 點，基本持平。深証成指升 0.5%。科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 21400 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述知情人士報道，美國政府已向南韓三星電子和 SK 海力士發放年度許可證，允許它們在 2026 年向其在中國的工廠引進晶片製造設備。(信報)

中國財政部發布《關於個人銷售住房增值稅政策的公告》稱，個人將購買不足兩年的住房對外銷售的，按照 3% 的徵收率全額繳納增值稅；個人將購買兩年以上 (含兩年) 的住房對外銷售的，免徵增值稅。公告自明年 1 月 1 日起施行。(信報)

