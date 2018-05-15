稅改影響 美國企業大幅減低海外證券持有量 制定現金新用途

在美國稅改法案通過後，美國企業正在減少對於債券的投資，準備改變使用多餘現金的方式，據《金融時報》對公開文件的分析，美國最大的 30 間企業，在今年第 1 季的證券持有降低 610 億美元至 5.24 億美元，縮水 10%。

同一時間，在高階主管重新衡量部署資本的方式後，公司持有的現金和等值資產的整體成長 17％，即 340 億美元，至 2390 億美元。

直到今年以前，美國公司在美國境內的企業所得稅稅率為 35%，但在海外的獲利，直到將收入匯回國內之前，都不需要繳稅。這使得如微軟 (MSFT-US)、蘋果 (APPL-US) 和思科 (CSCO-US) 等公司，在過去十年間，在海外投資數千億美元的現金以獲得報酬，主要用於投資債券和其他證券，。

蘋果擁有最大量的海外現金

但在美國稅改法案通過後，企業在海外獲得的利潤，須繳納 8% 至 15.5% 不等的稅率，這促使管理層開始計劃將這些現金用於庫藏股回購、分紅、債務償還、交易案或增加資本支出。

在大企業當中，製藥商愛力根 (Allergan)(AGN-US)、賽爾基因公司 (Celgene)(CELG-US) 以及半導體製造商科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 投資組合呈最大改變，證券持有量分別減少 78%、62% 和 58%。

愛力根部份減持的原因為撤出以色列製藥公司 Teva 的股份，並且償還了超過 40 億美元的債券本金，並將 20 億美元的庫藏股回購計畫提早於第 1 季實行，同時，增加 700 萬美元的股息發放。

賽爾基因則是增加 50 億美元的庫藏股回購計畫。科林研究將增加 20 億美元庫藏股回購計畫，並將股利發送增加兩倍。

在擁有最多現金儲備的公司中，有兩家仍未告訴投資者他們是如何或是否計劃遣返或花費這筆錢。

微軟和谷哥母公司 Alphabet 手中也握有大量現金，但兩間公司目前尚未告知投資者，他們將如何具體使用這些現金。他們的證券投資組合分別僅縮水 2% 與 1%。

蘋果則是批准了 1000 億美元的庫藏股回購計畫和 16% 的股利增加，其持有的有價證券減少 220 億美元，約總證券持有量的 9%。