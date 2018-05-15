「顏色」又是蘋果下一代廉價iPhone的解決方案？

據《9to5mac》報導，預測蘋果 Apple (AAPL-US) 將在今年推出 3 款新 iPhone 版：iPhone X 的更新機型、更大的 iPhone X Plus 型號、以及與 iPhone X 類似設計的廉價 LCD 機款。

一位分析師認為，蘋果需要在視覺上區分蘋果何種機款是更廉價的機型，才能做到消費者的市場區隔，而他認為「顏色」可能是解決方案。StreetInsider 報導顯示，蘋果可能在 LCD 機款中，推出亮眼的顏色。

Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 表示，蘋果為了瞄準年輕的消費市場，可能會在今年下半年為 iPhone 8S (LCD 型號) 推出多種顏色，包括藍色、黃色、和粉紅色。他提道，「自從蘋果每年開始推出 3 款新機型以來，我們相信公司需要將 LCD 機型的設計與兩款高端 OLED 模型區分開來，一個合理的選擇是添加不同的顏色」。

圖片來源：9to5Mac

但這個想法似乎純粹只是分析師 Jun Zhang 的個人觀點而已，而不是基於任何供應鏈信息，但其實這也不是一個完全跳脫框架的主意。

蘋果公司其實過去在 iPhone 5C 推出時確實採用了這種行銷手段，儘管對於該特定型號來說，銷量似乎並沒有因此提升。

展望未來，Zhang 認為蘋果可能會在 2019 年從雙攝像頭設置轉變為 3 個攝像頭設置。這與上個月的報告相呼應，Zhang 寫道，蘋果也可能將 3D 傳感器整合到後方。這也重複了早期報告中提出的結果，表明傳感器可以改進 AR 擴增實境 (augmented reality) 的性能。

蘋果股價週一 (14 日) 下跌 0.23% 來到 188.15 美元，目前市值約 9620.2 億美元，有望成為第一間市值超越 1 兆美元的企業。