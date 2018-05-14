庫克：蘋果處理用戶數據隱私準則 得力於賈伯斯昔日諄諄教誨

在周日 (13 日) 對杜克大學的畢業演講中，蘋果公司 (AAPL-US) CEO 庫克 (Tim Cook) 用了一些眾所周知的老生常談，告訴學生作出勇敢的選擇，面臨挑戰，並且不要害怕打破傳統智慧。他也不忘拉出蘋果創辦人賈伯斯為他的演說內容擔保。

在提及處理用戶數據時，他再度戳了臉書 (Facebook) (FB-US) 的痛點。

「我們拒絕任何藉口聲稱為使技術發揮最大功效就代表放棄隱私權。」庫克說，「所以我們選擇一條不同的道路，盡可能少地收集用戶的數據，在處理這些數據時我們十分謹慎同時尊重，因為我們知道它是屬於用戶的。」

這一評論與庫克早前對臉書的批評相呼應，該公司在披露劍橋分析公司收集近 9000 萬臉書用戶數據之後，連續數月遭受批評。

庫克再次描繪蘋果公司處理用戶數據與臉書的態度形成鮮明對比。他推崇這些都是因為蘋果聯合創始人賈伯斯 (Steve Jobs) 在公司內主要把事情做好的要求。

「無論在哪件事的哪個層面，我們自己問自己的問題不是『我們能做什麼？』，而是『我們應該做什麼？』」庫克說，「因為賈伯斯教導我們這就是變化如何發生的，從他身上我學會了永遠不滿足於現狀事情的做事方式。」

不過，蘋果公司也遇到了一些涉及隱私問題的糾紛。

該公司在 2 月宣布將在中國大陸註冊的 iCloud 帳戶轉移到中國國營中文服務器時，該公司陷入了窘境。由於無法爭取豁免於中國的新網路安全法，蘋果公司做出了這一舉動，讓隱私權倡議者感到震驚。

而在 2014 年，駭客竊取了名人 iCloud 帳戶中的裸照。之後蘋果公司承諾提高透明度，並對 iPhone 加強保密措施，使任何人、甚至政府部門，都更難掌握數據。