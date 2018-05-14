「便宜資金」尾聲 大摩勾勒出新的投資策略

《彭博社》報導，大摩 (Morgan Stanley) 由 Andrew Sheets 領導的策略師，在 13 日標題為「便宜資金結束」(the End of Easy) 的年中展望報告中指出，過去 9 年支撐市場的各種因素正在漸漸消退，因為緊縮政策代表著事情將往反方向而行。

全球股票在這一年上漲空間有限，因此大摩下修全球股市漲幅預估，從 4% 降至 2%，認為未來未來全球股市表現僅是「符合均值」，大摩建議投資人將風險敞口轉往體質較好的新興市場債，或是現金為王。大摩表示：「增長動能、通膨、資產負債表規模、盈利修正、股票與債券的關聯和美國的利率政策皆在轉變。」

彭博社指出，S&P 500 指數和 10 年期美債殖利率都有過高的疑慮

該報告指出，在過去 8 年中，投資可能看起來充滿不確定性，甚至是可怕的，但現在回想起來，投資看起來很容易，因為幾乎所有的投資選項都勝過持有現金。而即使在過去 18 個月中，經濟成長令人意外，通膨穩定攀升，美國面臨的政治風險減低，但由於背後的這些因素，經濟前景並不樂觀。

大摩將股票降評為「符合均值」，代表著和同行摩根大通和高盛集團的看法分歧，後兩間公司對股票的評級仍為「優於大盤」。

大摩對信貸維持謹慎態度，建議進行高品質的交易。而美國和亞洲的公司債吸引力最低，而新興市場以硬貨幣計價的債券最具吸引力，而比起金屬，策略師更偏好石油，他們預測中國的需求成長放緩，將成為鐵礦石和銅的下行風險。

該報告的要點包括：

加重持有歐股和全球能源股

2019 年第 3 季，日圓將達到 1 美元兌 95 日圓水平

10 年期美債殖利率今年將收在比目前低的水平，殖利率曲線趨平緩

南非蘭特和巴西里拉會呈現年漲幅

然而，大摩策略師認為使經濟劇烈下滑的艱困環境因素不存在，他們寫道：「我們不認為這波攀頂的過程後，將會出現如同 2000 年和 2007 年相同的大跌，他們分別是現代歷史上最大的股市和信貸泡沫，現今的情況沒那麼極端，我們認為市場將在一定的範圍內，進行較溫和的下跌。」