新興市場風暴繼續：資金流出創新高 本幣債券失去吸引力

摘要：美林美銀 EPFR 截止 5 月 9 日當周，從新興市場股市與債市流出的資金規模達 37 億美元，創一年半以來新高。截止目前，今年摩根大通新興市場本幣債券投資回報率為－0.9%，新興市場美元債券投資回報率表現更差，為－4.4%。

在美元走強，美債殖利率不斷攀升的背景下，新興市場對投資者的吸引力逐步減弱。

美林美銀 EPFR 最新數據顯示，截止 5 月 9 日當周，新興市場股市債市資金流出總量達 37 億美元，資金流出規模創 2016 年 12 月以來新高。新興市場股市基金資金流出量達 16 億美元，為今年 2 月初全球市場拋售潮以來首次出現資金凈流出，也是去年八月以來最大撤出規模。從新興市場債券基金中撤出的資金為 21 億美元，連續第三周資金凈流出，也是自 2 月以來最大單周流出規模。自 4 月中旬以來，新興市場債券基金已經流出超過 40 億美元。

金融部落格 ZeroHedg 指出，新興市場風暴的推手就是美元的強勢。美元越強，升值速度越快，對新興市場的衝擊力越大，如下圖所示，美元走強與摩根大通新興市場債務指數呈反相關聯。

華爾街日報報導，由於新興國家貨幣貶值，去年大受追捧的新興市場國家本幣債券對投資者也失去了吸引力。

摩根大通新興市場債券指數顯示，近期新興市場本幣債券指數殖利率達到 6.22%，而新興市場美元債券指數殖利率為 6.25%。今年年初，前者為 6.12%, 後者為 5.28%。

2018 年年初至 5 月 7 日，跟據摩根大通，新興市場本幣債券投資回報率為－0.9%。受美國公債殖利率上漲的影響，新興市場美元債券投資回報率表現更差，為－4.4%。而去年，新興市場本幣債券投資回報率為 15.2%，新興市場美元債券投資回報率為 10.3%。

本周二聯準會主席鮑威爾在蘇黎世的一個金融會議上發聲，稱聯準會貨幣政策對新興市場的影響被誇大了。他認為，聯準會升息對全球金融市場及新興市場經濟體構成風險的影響，經常被誇大，「聯準會和 IMF 研究表明，主要央行的行動對全球金融波動性和資本流動的影響，只占很小的比例」。

鮑威爾還說，聯準會對全球金融穩定的影響不應該被高估。他表示，聯準會不是唯一有全球影響力的央行，而且新興市場和發達經濟體之間的經濟增速差異也對資本流動有重大影響，此前執行的升息政策事後也證明並沒有擾亂金融市場。

但他表示，雖然聯準會利率決議近幾年對於新興市場的資本進出影響不大，但可能有些投資人和機構尚未對預期中的美國升息做好準備。聯準會今後「將儘可能地明確透明地溝通我們的政策策略，以協助調和市場預期，避免市場動亂」。

會議上，鮑威爾並沒有提及 2013 年的緊縮恐慌，當時擔任聯準會主席的柏南奇暗示央行將很快地放緩購債計劃，令投資人大感意外，從而引發全球金融市場暴跌。

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