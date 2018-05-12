馬斯克：洛杉磯三維隧道接近完工 幾個月後可免費試乘

摘要：周四特斯拉CEO馬斯克在Instagram上宣告，其旗下Boring公司在洛杉磯修建的第一條三維隧道接近完工，並發了一段影音。馬斯克表示，幾個月後公眾可以免費試乘，全面運行之後，費用將低於公交車車票。

周四特斯拉CEO馬斯克在Instagram上公布了一段由其旗下Boring公司在洛杉磯修建的三維地下隧道的影音。

馬斯克寫道，「Boring公司在洛杉磯修建的第一條隧道接近完工！正在等待最後的監管批准，幾個月後公眾將可以免費試乘。」 馬斯克表示，一旦全面運行（演示系統試乘是免費的），行人和騎自行車的人將可優先乘坐吊艙，費用也將低於公交車車票。

馬斯克2017年4月28日在加拿大溫哥華舉行的TED大會上，首次向世界公開了全網路地下三維交通系統的設計模型。馬斯克說，他希望通過建立地下三維網路交通系統來解決交通擁堵問題。

Boring公司去年已經在Hawthorne完成了一條長305英尺（100米），帶有Space X停車場的隧道，並開始將這條隧道向洛杉磯國際機場方向延長2英里。加上此次，已經是該公司第九次更新隧道的狀況。

除了洛杉磯，Boring公司還在美國東岸和芝加哥修建三維地下隧道。上周五，馬斯克在推特上表示，明年將在洛杉磯與舊金山之間啟動另一項超級環（hyperloop）項目。

與特斯拉不同，目前Boring公司現金充足。近期，Boring公司一共籌集了1.125億美元，其中1億美元來自馬斯克本人。

此前搜狐報導，馬斯克洛杉磯地下隧道遭到MIT專家質疑，稱存在諸多技術漏洞，並稱洛杉磯地震頻繁，該因素應該考慮在內。

近期馬斯克麻煩不斷，選擇此刻公布隧道影音難免有轉移視線之嫌。就在一天前，據NBC報導，特斯拉Model S在佛羅里達撞車並起火，造成兩人遇難，另有一人受傷。特斯拉汽車的安全問題一直備受關注，除了自動駕駛（autopilot)事故外，其電池爆炸的事故也在今年上半年發生了多起。

不久前，在特斯拉財報電話會上，馬斯克「怒懟」分析師，並掐斷電話，導致特斯拉股票當天下跌6%，也令投資者信心受到衝擊。事後，馬斯克不得不出來道歉，承認自己的行為是「愚蠢」的。

特斯拉最大的麻煩可能是資金流失速度驚人。彭博指出，按照特斯拉平均每分鐘消耗6500美元的速度，它的資金或將在2018年底消耗殆盡。此前，馬斯克多次強調特斯拉今年不需要再融資，但被迅速「打臉」。特斯拉提交的最新10-Q報告表示，再次融資可能無法避免。馬斯克也「認慫」，在本周一增持特斯拉33000股，持股比例升至20%。

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