川普提議 對進口汽車徵收20%關稅

繼鋼鋁關稅政策之後，川普再次把關稅大棒瞄準了汽車。

據華爾街日報報導，當地時間周五，在與全球大型汽車製造商的產業討論會上，美國總統川普提議對進口汽車徵收 20% 關稅，還提議在進口時附加比國內汽車更加嚴格的排放標準。

此前，川普政府已經在考慮對汽車行業相關政策做出改變，可能會推出新的排放標準，還有可能對北美自由貿易協定（NAFTA）中的汽車貿易相關條款進行修訂。

目前，WTO 協議中規定，除了與美國有自由貿易協定的國家之外，美國進口汽車關稅僅為 2.5%，卡車進口關稅為 25%。在不違反 WTO 規則的情況下，美國可能很難將川普此次的提議付諸實施。

今年早些時候，川普就曾表達過想要對歐洲進口汽車徵收關稅的意圖。在美國推出鋼鋁關稅政策之後，川普表示，如果歐盟採取報復措施，那麼美國將考慮對來自歐洲的進口汽車徵收關稅。

更早之前，美國政府以國家安全為由設定了 25％的鋼鐵關稅和 10％的鋁關稅，但對歐盟進行了臨時豁免，豁免將於 5 月 1 日到期。

在豁免期臨近的 4 月底，歐盟也要求加入中國此前向世貿組織提出的申訴，以應對美國計劃推出的鋼鋁關稅。

世貿組織 4 月 23 日表示，歐盟已作出正式請求，作為對此事重大貿易利益方加入磋商。根據世貿組織的說法，歐盟指出，如果豁免結束，那麼美國的措施就會打擊歐盟的出口。在此之前，中國香港、印度、俄羅斯和泰國都提出了加入磋商的請求。歐盟是第一個獲得豁免卻依然加入磋商的相關方。

『新聞來源／華爾街見聞』