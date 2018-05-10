富國：美企業債再融資量達4兆  會是下一個危機的引爆點？

據富國證券 (WFC-US) 的數據顯示，美國企業將需要在未來 5 年內實行再融資，債券金額目前估算約 4 兆美元，佔未償還債務的三分之二。

據了解，隨著美國聯準會 (Fed) 執行升息循環，總體環境中、短期的利率上漲，意味著支付借款成本會更高，可能將資產負債表推向臨界點。而關鍵的是，利率越來越高也將可能觸發經濟放緩，令投資人擔憂。

Sage Advisory 投資經理 Zachary Chavis 提道，很多人擔心未來 2 年內「企業將更多的現金流用於償還債務，而不是試圖提高公司的競爭力，而過多的企業執行這個動作會抑制經濟的成長。」

到期企業債券 / 圖：彭博

投資人的擔憂似乎正在滲入債券市場。自今年 2 月初達歷史新低以來，平均公司債券利差已經飆升至 7 個月的高點，而美 10 年國債殖利率也在 3% 水位上下浮動。

據《彭博》報導，大約 3 兆美元近期到期企業債被評為「投資級」，但主要成分還是在高於「垃圾級」上的水位，那些被穆迪 Moody's 評級為「Baa」或 S&P 評級「BBB」的族群。而另外 1 兆美元的債務則是高收益企業債及槓桿借貸等。

據紐約研究公司 CreditSights 的數據顯示，美國高收益債券市場自 1980 年代以來達到信用評級的低點。富國證券信貸策略負責人 George Bory 表示，相當多的高收益債企業需要再融資，「雖然有些公司手頭握有大量現金，可以簡單地還清債務，但畢竟是少數。大部分企業沒有其他選擇」，只能再融資。

企業債利差報酬率飆升 / 圖：彭博

Bory 也認為，在美國聯準會 Fed 的信貸緊縮條件下，借貸成本上升時期往往引發如 1990 年代末和 2008 年的經濟蕭條問題。如企業被迫以更高的利率進行再融資，信貸條件將受到影響，可能會導致更多的降級。

然而，CreditSights 的高級信貸策略師 Erin Lyons 表示，美國稅改案也將影響企業的融資決策。她表示，稅改案有利於企業存放更多自由現金，減少債務的發行。「除了併購外，大部分應無須以更高的利率做借貸」。