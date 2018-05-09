英特爾投資樂鑫科技等三家中國半導體企業

外電報導指出，繼 2017 年下半年投資中國人工智慧晶片製造商地平線公司之後，半導體大廠英特爾 (INTC US) 再度決定投資中國樂鑫資訊科技等三家企業。英特爾週三 (9 日) 舉行的英特爾投資全球峰會上宣布 7,200 萬美元投資了 12 家創新型公司，其中包括樂鑫科技在內的三家中國企業。



樂鑫科技是一家全球化的無晶圓廠半導體公司，業務主要針對物聯網領域。英特爾表示，樂鑫科技的部分晶片解決方案以極具競爭力的價格被廣泛地用於平板電腦、攝錄鏡頭、可穿戴和智慧家居設備等各種物聯網產品中。



英特爾上一次投資中國的半導體相關公司是 2017 年的 10 月份。在當時舉辦的英特爾投資 CEO 會議上，地平線預期於當年年底完成總額近億美元的 A + 輪融資，該輪融資由英特爾領投。



英特爾此次宣布投資的另外兩家中國科技公司分別是位於北京的靈雀雲和廈門的瑞為技術。靈雀雲是容器服務和企業級 PaaS 領域的企業；瑞為科技則是專注於視覺感知產品與方案提供商。



英特爾並未披露對三家中國企業的投資金額。英特爾表示，這批新投資展現了英特爾投資的新戰略，即擴大單筆投資金額。截至目前，英特爾投資在 2018 年投資總額已超過 1.15 億美元。

