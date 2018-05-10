新建住房必須安裝太陽能板 加州新規推動太陽能股集體上漲

美國加利福尼亞州監管機構周三通過了一項歷史性計劃，要求該州大多數新建住宅安裝屋頂太陽能電池板。該計劃將於 2020 年開始實施。這意味著，加利福尼亞州將成為全美第一個強制新建房屋安裝太陽能設施的州。

加利福尼亞州能源委員會以 5 比 0 全票通過該計劃。

太陽能行業協會的總裁兼首席執行官 Abigail Ross Hopper 向 CNBC 表示：「這對於加州和美國來說是一個不可否認的歷史性決定。加州一直是美國的太陽能冠軍，其大規模採用太陽能產生了巨大的經濟和環境效益，並為該州帶來數百億美元的投資。」

加州的這一決定在周三推高了太陽能行業股票。 SunPower 上漲 6％，Sunrun 上漲 4％，First Solar 上漲 3％。而擁有家用太陽能板業務的特斯拉上漲近 2％。

加利福尼亞州目前是全球第五大經濟體。該州一直致力於環保，要求電力公司在 2030 年前，令可再生能源（太陽能、風能、地熱和水力發電）的比例達到 50%。，

該措施預計將為建造房屋增加平均約 9500 美元的成本。

CNBC 援引專家表示，9500 美元的成本在舊金山等高房價地區可能不會對房價造成過大的衝擊，但在加州中部等低房價地區，安裝太陽能板的成本可能對購房者造成打擊。

不過，該成本預計將被太陽能系統的長期節能所抵消。根據加州能源委員會的預計，在屋頂安裝太陽能系統將令新建住宅的能源使用量減少 50％以上。對一般業主而言，在 30 年間，安裝太陽能板將幫助住戶平均節省 19000 美元的電費。