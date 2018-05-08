電競業加持 美銀美林重申對輝達「買入」評級

《CNBC》報導，以設計圖型處理器為主的半導體公司輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 即將在美國時間週四公佈財報，基於該公司的電競用顯卡產品處於領先地位，美銀美林分析師認為每股純益將高於預期，重申對其「買入」的評級。



美銀美林分析師 Vivek Arya 在給客戶的報告中寫道：「預測將高於預期… 在第一季財報公佈前，我們對輝達的看法樂觀，因為數據中心表現強勁、任天堂 Swtich 開始銷售與 CPU 銷售需求從挖礦轉往電競玩家，我們認為，第 2 季的營收前景可以至少符合或超出分析師預期。」

在 Arya 發布報告後，輝達週一 (7 日) 股價一度站上 250.48 美元，最終收於每股 248.68 美元，上漲 4.02%。Arya 對輝達的目標價格為 300 美元，比週一收盤價高出約 20%。

輝達股價日線走勢圖

總部位於加州的輝達，股價在過去兩年成長 7 倍之多，主要是個人電腦、加密貨幣挖礦以及電競產業對顯卡的需求皆上升。

Arya 表示，Nvidia 的數據中心業務將佔其銷售額近 20％，同比增長約 133％，他預測此業務成長強勁，主因為雲端計算供應商的資本支出不斷增加。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 在研究報告中指出，輝達預期將「飆升」的盈利對半導體產業來說是一個重要的催化劑。據彭博社統整的分析師平均估計，輝達預計第一季銷售額將增長 50％。