供應鏈透露：今年新iPhone將搭載OLED面板、Face ID支持水平解鎖

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 今年預計推出的新手機機型，又有新的預測消息出爐。

據《9to5mac》報告引用了一個「可靠的供應商信息來源」，新 2018 iPhone 的 6.5 吋「iPhone X Plus」尺寸，可能與目前的 iPhone 8 Plus 尺寸大致相同，該報告聲稱，此款新的 iPhone X Plus 將會搭載 OLED 面板。

目前於去年推出的 iPhone 8 Plus 只有 5.5 吋的螢幕，表示在體積大致相同的情況下，今年推出的 iPhone 螢幕將明顯成長許多。同時，也表示新 2018 iPhone X Plus 的邊框將更細緻。

iphone 8 Plus （左）預測 2018 年新 iPhone（右）/ 圖：9to5mac

據日本《Macotakara》科技部落格消息指出，由於「後置攝像頭安裝模組」的緣故，新 2018 年 6.5 吋 iPhone X Plus 預計在體積方面會稍微較厚。該設備厚度將增加大約 0.2 毫米，整體厚度為 7.7 毫米。

另一方面，在今年小尺寸的 6.1 吋新 iPhone 的預測中，報導稱，會維持原來的 LCD 液晶顯示板，而實際螢幕大小應會更接近 6.0 吋，而非 6.1 吋。同時，此款 iPhone 也將支持臉部辨識 Face ID。

而今年蘋果也估計將公布現有的 iPhone X 升級款，估外觀變化不大，僅對相機部分做進一步升級，後置攝像頭可能會比現在更大。

同時蘋果新操作系統 iOS 12 也預期將增加對 Face ID 「水平解鎖」的支持，目前 Face ID 必須將傳感器正對面部才能正確識別解鎖，預計今年的 Face ID 技術也有望在 iPad 上發揮。

市場預期，蘋果今年的 iPhone 將與往年相同，將在 9 月份的大會上公佈新款手機。