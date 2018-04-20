傳輝達新顯卡7月上市 電競換機熱 外資今年大買微星逾5.4萬張創高

輝達 (nVIDIA) 新一代的顯卡規格近日曝光，名為 Turing 架構的電競繪圖卡，傳出將會以 GTX 11 系列問世，首款為 GeForce GTX 1180，效能將較 1080 提升 50%，並在 7 月份上市。板卡業者認為，此對下半年的電競市場換機潮有利，但仍要看虛擬貨幣挖礦熱潮導致顯卡大缺貨的狀況是否紓解，才會導入正規的電競市場之中。業者表示，按照排定時程，預計輝達年中時會發布桌機版的顯卡，第三季中下旬則發表行動版。儘管市場傳出 Turing 架構的 GTX 1180 電競繪圖卡效能將較前代提升 50%，但業者保守預估，能夠提升 20-30% 的水準就足吸引令電競玩家更新設備，不過當中仍存變數。



板卡業者說，這個變數就是挖礦市場的發展。儘管近日隨著比特幣走勢激情不再，挖礦市場有些降溫的跡象，但誰也無法預料後面的變化會如何，就像去年第四季初正當全市場都認為挖礦市場熱度結束，未料比特幣一舉衝上近兩萬美元，引爆更大規模的挖礦熱潮。



因此，不論是 1080 或者 1180 顯卡，如果挖礦市場仍然熾熱，礦商與礦工們不計價搶購顯卡，則將排擠電競需求的產生。儘管目前傳出的官方新版顯卡定價略高於前代，但實際上，市場上顯卡早已遠超過表定價位，除非新顯卡性價比不夠理想，才會釋出到電競市場。



週五 (20 日) 台板卡股表現持續疲軟，首季賺逾一個股本的撼訊 (6150) 再度苦吞跌停，並跌破 200 元大關，來到 190.5 元價位，短線上由 420 元高點腰斬而下，僅電競龍頭微星 (2377) 股價表現相對平穩，主要是微星專注在電競市場，隨著新一代的顯卡即將問世，有利微星的後續的業績成長，而該公司也吃得到挖礦商機，外資今年來大買該股逾 5.4 萬張。



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