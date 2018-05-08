選擇退出伺服器戰場：高通將更依賴手機市場

據消息人士指稱，全球最大的手機晶片製造廠高通 Qualcomm (QCOM-US) 正準備放棄開發數據中心服務器的處理器晶片。

《彭博》報導，高通試圖打破英特爾 Intel (INTC-US) 對利潤豐厚的數據中心市場控制權的計劃似乎瓦解。

目前高通正在研究是否將數據中心晶片部門關閉，還是另尋買主。該部門正致力於將軟銀旗下的 ARM Holdings (9984-JP) 技術引入伺服器晶片市場。ARM 是英特爾在開發半導體設計方面唯二的競爭對手，其架構主要用於功耗較低的產品，如智能手機等。

高通是幫助 ARM 技術進入高端晶片市場的主力推動者，這類晶片不同於個人型晶片，單晶片價格可高達數千美元之多。各大晶片製造商多年來一直在努力為大型數據中心的用戶提供服務，比如 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌 Google 和亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 等，都試圖打入英特爾占主導地位的約 99% 市場份額業務。

而針對外傳高通準備放棄開發數據中心服務器晶片一事，高通發言人拒絕發表評論。該公司上個月的財報顯示，執行長 Steve Mollenkopf 希望將把重點放在非核心產品領域的開支消減上。

高通研發費用 / 圖：彭博

服務器在企業網絡中的數據充當重要的互聯網角色，雖然市場規模較電話和個人電腦相比要小得多，但因售價高、毛利佳，各大晶片製造商都認為此市場具有吸引力。

高通去年開始銷售基於 ARM 技術、由三星 (005930-KR) 代工的伺服器晶片 Centriq 2400。當時高通宣稱其能源效率和成本都比英特爾的 Xion Platinum 8180 處理器優。在去年 11 月份公開推出此伺服器晶片產品時，微軟 (MSFT-US) 等潛在客戶紛紛登台表達對該產品的興趣，但自那時起，高通一直對其進展保持沉默。

儘管放棄這類產品線將為高通節省昂貴的半導體設計費用，但也會使高通對於手機市場的過度依賴。

高通公司高層在 1 月份向投資者承諾，將削減 10 億美元的年度成本以提高盈利能力，作為抵禦博通 Broadcom (AVGO-US) 的惡意收購競標。