動力-KY首季估賺贏上季與去年H1 輝達新晶片將激勵下半年業績

顯卡散熱風扇大廠動力 - KY(6591)首季營收繳出 4.2 億元的亮麗成績單，法人預估，受惠雙率回升，首季獲利可望賺贏上季，並將大幅超去年上半年。至於本季為傳統淡季，輝達 (nVIDIA) 新電競晶片 7 月問世，新舊產品交替與挖礦降溫，單季營收估雙位數季減，但仍將優於同期的 2.55 億元，下半年新品效益顯現，業績再戰新高。



動力 - KY 為國內主要顯卡散熱風扇大廠，為微星 (2377)、技嘉(23976)、華碩(2357) 以及美商艾維克(EBVGA)、德商 Be Quiet 等大廠主要供應商。去年受惠新款遊戲以及挖礦熱發酵，下半年以來季營收重回 4 億元歷史高檔水位，單月營收並在元月 1.69 億元刷新紀錄。



該公司首季營收 4.2 億元，季減僅 0.7%，年增率高達 96.7%，為歷史第三高紀錄。法人評估，首季毛利率可望優於上季的 26.11%，加上少了上市與遷廠一次性費用，營益率也將較上季的 11.42% 顯著回升，儘管有匯率因素損失千萬左右，但整體獲利仍可望勝上季。



該公司去年第四季營業利益為 0.48 億元，稅後 0.25 億元，EPS1.23 元，去年上半年累計營業利益為 0.47 億元，稅後 0.21 億元，EPS1.27 元，換言之，首季獲利可望優於上述數字。



至於第二季是傳統淡季，加上輝達新晶片推出前空窗期與挖礦降溫，業績可望為今年谷底，不過，4 月該公司出貨強度仍然不錯，5、6 月則待觀察。如輝達 GPU 新品 7 月順利上市，將激勵動力 - KY 業績展現爆發力，以 2016 年第三季業績至今保持歷史紀錄來看，主要就是當時輝達推出 GTX 10 系列顯卡效應激勵所致，使得全年業績強勁成長仍屬樂觀。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』