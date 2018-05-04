【港股解碼】小米估值千億美元，而雷軍的金山軟件呢？

以互聯網行業的瞬息萬變，在這周可讓衆人有所體會了。眼見著騰訊(00700-HK)帶領著一幹科技股從股價高位應聲下落，港股市場中又刮起了一陣“小米風”。曾經唱“Are you OK？”被全網調侃的雷軍向首富之位發起衝擊，而小米風潮中雷軍旗下另一家比小米曆史更長的互聯網企業金山軟件(03888-HK)卻與小米走上了不一樣的道路。

小米或爲今年最大IPO

盡管港股市場中從來不缺乏“獨角獸”的存在，但像小米這個體量、前景的獨角獸，引起轟動的程度可不亞于去年的騰訊分拆閱文(00772-HK)。更爲特殊的是，得益于港交所(00388-HK)此前對于《上市規則》的重新修訂，小米公司將成爲港交所IPO新規下首度“嘗鮮”的同股不同權第一股。目前，市場各方猜測其估值期間在700億美金到1000億美金之間。

然而，小米的財報也令衆多人大跌眼鏡：2017年，公司收入1146.25億(人民幣‧下同)，年內虧損約439億元；2016年，公司收入684.34億元，年內利潤4.91億元；2015年公司收入668.11億元，年內虧損76.27億元。不過，作爲獨角獸類科技企業，虧不虧損也並不是那麽重要，重要的是未來的成長性和日後的發展策略。

在董事長的公開信中，雷軍強調小米的商業模式：本質上是一家以手機、智能硬件和IoT平台爲核心的互聯網公司，通過“鐵人三項”商業模式：硬件+新零售+互聯網服務——産品緊貼硬件成本定價，通過線上線下零售渠道將産品交付到用戶手中，持續爲用戶提供互聯網服務。

同樣是互聯網企業，雷軍投資衆多：卓越網、華米科技、獵豹移動、歡聚時代、愛奇藝等等，但人們說得最多的無外乎小米和金山了。2007年，雷軍爲之工作了16年的金山終于實現上市，當年他38歲。靠金山起家，現今仍然擔任金山軟件的主席的雷軍，似乎把更多的重心放在了“自主創業”的小米身上。多年後，在小米光環之下，仍被看作是雷軍系多年的金山軟件，定位又會發生怎樣的變化呢？

金山會是小米的後盾？

5月3日，小米正式提交IPO申請文件後，又與李嘉誠旗下長和訂下戰略合作。隨著小米風潮，金山軟件昨日不複前期下行趨勢，尾盤一度飙漲逾6%。畢竟，誰能說小米選擇在港股市場“吃螃蟹”，沒受一點金山的影響呢？作爲中國老牌互聯網企業，金山在多年來市場行業洗牌中屹立不倒，自然有著自己的哲學。

過去，金山毒霸、WPS辦公軟件和劍俠情緣確實曾引領了一個時代，金山軟件也因此獲得了可觀的收入與市場口碑。甚至在剛剛過去的2017年度，以“劍俠情緣”系列網絡遊戲和辦公軟件及服務收入仍然向金山軟件貢獻共38億元人民幣收入，達到總收入的74%。WPS令人憧憬的分拆登陸A股計劃仍然在進行，流量變現指日可待，但這些都僅僅是過去的金山。

未來的金山，僅靠網遊業務獨挑大梁想要維持高速增長態勢，是非常不夠的。且先不說“劍俠情緣”IP開發至今，老款遊戲生命周期開始慢慢回落，玩家對于該IP的新鮮感已經不如吃雞類新現象級遊戲，遊戲的成熟期後面也就意味著衰落，此時的中國遊戲市場也漸漸面臨增量紅利消失的瓶頸，金山尋找新的利潤增長點已是刻不容緩。

而快速增長的雲服務，大概是金山整個年報中最爲亮眼的部分，來自雲服務的收益爲13.3億元，較上年增長81%。而這個新晉的利潤增長大戶金山雲和小米之間又有什麽不得不說的故事呢？

同主席這件事情就不用說，小米持有金山雲9.87%的股份也是老調重彈。2013年，金山雲接入小米的服務，2014年，金山雲存儲量暴增七倍。單說在MIUI上的合作，小米雲服務就是由金山提供支持，MIUI系統中的垃圾清理由金山旗下清理大師提供技術支持，小米産品預裝WPS等等，就連股價，都作爲小米概念股一改下行趨勢，拉出大陽線。種種迹象說明，金山雲的崛起，小米集團的貢獻功不可沒。小米的上市，日後産品的推廣，勢必還是需要金山雲的技術力量，這爲金山雲日後的增長打下基礎。

作爲爲數不多的披露雲計算業務的公司，金山雲近幾年也在同主席雷軍旗下小米公司的支持下混得風生水起。IDC、賽迪顧問等多數第三方統計機構，將阿裏雲、騰訊雲、金山雲列爲國內雲計算三甲。不僅跻身前三行列，又獲3億美元D輪融資拓展人工智能版圖。金山方面表示，金山雲將加大人工智能領域的研發力度，鞏固在互聯網領域的領先地位，並進一步滲透垂直領域，積極拓展海外市場。

在這場行業變革的硬仗中，將小米以硬件爲核心的定位送上資本市場，也離不開在後面撐腰的老牌金山的技術支持，這也就談不上孰輕孰重。再者，在雲服務滲透于各産品各行業各領域的現在，金山和小米不一樣的道路，或許也會殊途同歸。

作者：朱亦丹

編輯：羅霞

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