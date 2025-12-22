鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 12:00

成立僅四年、手握 11 億美元現金的中國 AI 公司 MiniMax 正式通過港交所聆訊，即將登陸資本市場，這家以「全模態大模型」為核心的科技公司，憑藉全球化產品矩陣與閃電般的發展速度，成為觀察中國 AI 力量出海的重要樣本。

手握11億鎂現金！中國AI獨角獸衝刺港股上市 成立僅四年MiniMax有望創AI最快IPO紀錄（圖：Shutterstock）

MiniMax 從誕生之初瞄準全球市場，其核心產品「海螺 AI」(圖文影片生成)、「Talkie / 星野」(AI 角色對話) 已涵蓋 200 餘個國家，吸引超 2.12 億用戶，月活用戶達 2700 萬。

今年前三季，MiniMax 營收年增 170% 至 5300 萬美元，其中 71% 來自海外 C 端應用程式訂閱與內購，印證其「生而全球化」的商業邏輯。付費用戶從 2023 年的 12 萬激增至 177 萬，彰顯產品吸引力。

支撐這一成長表現的是 MiniMax 全端技術能力，同時掌握文字、圖像、視訊、語音、音樂五大生成模型，躋身全球少數「全能」玩家。透過開放平台向企業提供 API 服務，MiniMax 建構面對個人與面對企業協同的商業模式，技術障礙與場景落地能力成為護城河。

MiniMax 融資歷程堪稱「火箭速度」，4 年內完成 7 輪融資，估值從 2 億美元飆升至 42.4 億美元。阿里巴巴、騰訊、米哈遊、高瓴、紅杉等頂級機構重倉押注 MiniMax，其中米哈遊與 IDG 被認定為「領航資深獨立投資者」，為 MiniMax 上市提供強力背書。

但高速成長背後是巨額投入，MiniMax 今年前三季研發投入 1.8 億美元，淨虧損 5.12 億美元。公司坦言，天價算力租賃與基礎設施是主要成本。

值得關注的是，MiniMax 帳上 11 億美元現金儲備遠超過同期虧損額，凸顯「以戰養戰」的策略，且上市不為紓困，而是為了加速技術迭代與市場擴張。

然而，亮眼光環下暗藏三大風險。首先，版權訴訟懸頂。美國迪士尼、華納兄弟等巨人正聯合起訴「海螺 AI」侵權，指控其未經授權使用影視素材訓練模型。儘管 MiniMax 稱指控「毫無依據」，但跨國訴訟可能消耗巨額法律費用與時間成本，成為業績最大變數。

其次，獲利遙遙無期。目前營收成長率雖快，但 MiniMax 研發投入遠超過營收，獲利轉折點尚未可見。滙豐曾示警，AI 公司需持續燒錢至 2030 年才可能獲利，而 MiniMax 的虧損曲線尚未收窄。

第三大風險則是巨頭圍剿與治理隱患。面對 OpenAI、Google 等全球巨頭的碾壓式競爭，MiniMax 需以有限資源突圍。

更值得警惕的是 MiniMax「同股不同權」架構，創辦人持有的 B 類股每股享 10 票表決權，即便上市後仍能絕對控盤。這種「創辦人中心製」雖利於長期決策，卻削弱小股東制衡能力。