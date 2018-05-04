【港股解碼】匯豐控股(00005-HK)亞洲業務一枝獨秀，中國大媽可繼續炒？

匯豐控股(00005-HK)公布2018年一季度業績，期內普通股東應佔利潤30.86億美元，環比虧轉盈(2017年第4季虧損2.74億美元)；董事會宣布 2018 年第一次股息爲每股普通股0.1 美元。

期內營業收益總額環比(下同)增長8.3%至165.48億美元；當中核心業務淨利息收益環比微升2.5%至74.56億美元；費用收益淨額則顯著增長14.4%至35.07億美元；保費收益淨額增長更達32.8%至30.78億美元；而來自金融工具公允值收益淨額亦上升了19.4%至23.84億美元。期內平均普通股東權益年回報率7.5%，管理層維持2018年達10%的目標；而普通股權一級比率達到 14.5%。

按地域市場表現，亞洲市場稅前盈利貢獻達47.68億美元，環比增29.9%，甚至高于整體稅前利潤47.55億美元!

管理層稱，無論是零售銀行、財富管理、商業銀行等都有良好業績表現；而香港的淨息差情況持續改善，競爭環境略有緩和；被問及會否增持于上海的合資業務權益，管理層指現階段屬過早談論。範甯日前曾透露，早前彙控股價早前一度低迷，工行曾向一名匯豐中國的高層，提出收購彙控之建議，但該建議並無提交彙控董事局。若有機構今時今日擬收購彙控，將需要相當巨大的金額，這是不太可能發生的事。

而歐洲業務稅前虧損情況亦顯著改善，收窄至0.18億美元(2017年第4季虧損23.86億美元)；尤其是英國業務持續增長，匯豐控股于英國的市場占有率，由2016年的5.9%提升至2018年第一季的6.2%。不過北美洲業務則惡化，環比由稅前利潤5.21億美元轉爲虧損5.96億美元。這涉及兩宗美國法律事宜相關的和解開支及准備 9 億美元，包括與美國司法部和ResidentialFunding Company LLC的官司；若扣除此項因素，北美業務應爲盈利。

按業務分類，環球銀行及資本市場表現最突出，經調整稅前利潤環比錄得增長105.4%至17.13億美元；反映客戶交易量于 2018 年第一季出現季節性增長，以及環球資金管理業務及證券服務的增長趨勢持續。零售銀行及財富管理業務環比增長33.3%至19.06億美元；增幅主要來自財富管理業務，其中亞洲的投資産品分銷和制訂保險産品業務由于受到季節性因素影響上升。而工商金融亦上升22.7%至21.11億美元；其中環球資金管理業務由于受到息差擴闊刺激，表現最爲突出，尤以亞洲爲甚。來自保險、投資及資本市場業務産品的收入亦告增加，其中以亞洲的表現最爲出色。期內個別債券根據 IFRS 9「金融工具」的規定重新分類後，掉期按市值計價出現不利變動，因而導致 2 億美元損失。

期內匯豐控股爲預期信貸損失及其他人貸減值准備1.7億美元，主要涉及與零售銀行及財富管理業務的准備，尤其是于墨西哥和英國就無抵押貸款結欠提撥的准備，其次爲于香港，環比並不適用；至于貸款減值及其他信貸風險准備則並不適用，但2017年第4季則爲6.58億美元。

匯豐控股公布，2018年再安排額度20億美元的股分回購計劃，管理層解釋集團業務發展以原有業務自然增長爲主，可以有資金用于回購股份；而回購行動最快于下周展開，並于8月底左右完結；相信這會是集團于 2018 年內唯一的一次股份回購；集團亦有意贖回兩批一級證券，面值爲 60億美元。一季度就提早贖回美國後償債務，錄得了投資虧損 1 億美元。

推動業務增長和加強電子銀行服務的投入，期內集團列賬基准營業支出爲 94億美元，同比增加 13%。管理層期望藉此提升與客戶的溝通效率，並捕捉未來的市場機遇；匯豐控股每年用于科技的營運開支達50億美元，而過去兩年半投資于科技和數碼應用的金額累計達25億美元。

另外，匯豐銀行9年來首次上調美元儲蓄存款戶口利率至0.1%，管理層解釋過去2、3個季度，息差情況有所改善，環球交易量輕微上升，價格有改善，因此作出是次調升。

匯豐控股行政總裁範甯表示:「各項環球業務于第一季表現理想，延續了2017 年底以來的增長動力。集團繼續因利率上升及經濟增長而受惠，特別是在亞洲。于 2018 年第一季，集團增加對零售銀行及財富管理業務的投資，務求進一步擴大在英國及中國內地的市場份額。亦爲中國內地的合資證券公司進行策略性招聘，同時投入資源，加強各環球業務的電子銀行服務。上述目標性開支導致本年度一季度的經調整支出上升，但集團仍會致力在 2018 年達致收入增長率與支出增長率之差爲正數。」

■ 作者｜周燕芬

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