台塑敦北總部都更自地委建 預計2021年取得建照開工

台塑敦北總部都更案備受關注，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 與台塑 (1301-TW) 今 (4) 日宣布，該都更案以自地委建方式，將與台塑建設簽訂 「委託興建及都市更新實施契約書」，未來將興建 1 棟住宅與 2 棟商辦，預計 2021 年取得建照開工，並於 2025 年年中取得建物使用執照。

台塑以自地委建方式參與敦北總部都更案，在 2 月完成地主整合後，3 月 30 日已將更新事業計畫與權力變更計畫，送至北市府審核，預計審核需費時 2 年 9 個月，最快將在 2020 年完成審查，並於 2021 年取得建照開工，建造工期 4 年，預計 2025 年年中取得整棟建物使用執照。

據悉，敦北土地面積約 6380 坪，可興建樓地板面積達 5.4 萬坪，台塑規劃敦北總部都更後，將興建 1 棟住宅與 2 棟商辦大樓，其中，住宅約佔 5.4 萬坪中的 16%，規劃每戶 72 坪及每戶 200 多坪兩種格局的高品質住宅，2 棟商辦大樓則占 84%，但仍得待市府審查後決定。

台塑方面表示，此為獨立開發區塊，也會配合都市景觀與都市設計配置，但由於為自辦都更，未來相關資產規劃將會自行處理。

台塑四寶昨日也宣布，將向全球人壽與美孚建設購買內湖「台北企業總部園區」(T-CBD)3 棟辦公大樓，四寶將各支付 46.75 億元，其中包括全球人壽的 36.745 億元、美孚建設的 10.005 億元，台塑四寶共將斥資 187 億元。據悉，3 棟商辦大樓共包括 1 棟地上 14 層樓、2 棟地上 11 層樓，以及地下 2 至 3 樓，加上上百個停車位等，建物面積共將近 3 萬坪。