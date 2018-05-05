大立光營收回溫超預期 4月營收攀升到34.67億元月增1成

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收達 34.67 億元，月增 10.33%，其營收快速回溫的速度超越法人預期，證券分析師黃漢成指出，大立光的營收走出谷底快速回溫，預料營收將一路向上，加上外資及投信在回補持股，可望成為推動台股的上揚的重要動能。

大立光公布 4 月營收為 34.67 億元，月增 10.33%，年減 6.01%，累計 1-4 月營收為 123.45 億元，年減 14.84%。顯示營收在 4 月獲中國大陸手機客戶群華為、OPPO 及 Vivo 拉貨加溫的加持下，加上生產良率的提升，帶動營收的增溫，由於 4 月營收的增溫，5 月營收將維持相同水準之上，將帶動大立光營收重新高回 100 億元之上，營收季增幅度將達 15% 以上。

大立光在 4 月的出貨結構中 1000 萬畫素以上手機鏡頭產品占 70-80%，800 萬畫素產品占 10-20%，500 萬畫素占 10% 以下，其他產品占約 10% 以下。

法人原對於大立光 4 月營收預估在 32-34 億元之間，黃漢成指出，今晨公布的大立光 4 月營收 34.67 億元超越預期；同時，明顯看到外資及投信法人的明顯回補持股，判斷大立光將走出營收的底部區，一路成長的 11 月；同時，目前大立光價位也應為中、長期的底部位置，逢回都是買點。

本周 4 個交易日中，三大法人買超大立光 578 張，其中並以外資買超 459 張的手筆最大，黃漢成說，外電消息顯示美國股神巴菲特大力加碼蘋果股票，顯示其對於蘋果的後市看好，預料將隨美國股市的上漲，進一步帶動台北股市蘋果概念股的成為市場主流地位。

大立光已公布今年第 1 季業績，營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，大立光今年首季毛利率季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，第 1 季稅後純益季減 53.31%，年減 29.76%。對於毛利率的減少，主要在於生產良率的下滑及營收規模縮小造成。

大立光 2017 年全年營收 531.28 億元，毛利率 69.36%，稅後純益為 259.76 億元，營收年增率 10%，毛利率年增 2.75 個百分點，每股純益 193.65 元，營收及獲利均創新高紀錄。大立光先前董事會已決議將在 6 月 12 日召開股東會，並決議擬配發去年股利每股 72.5 元，盈餘配發率為 37.43%。