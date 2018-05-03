一堆優於預期的財報都推不動美股 到底是為什麼？

財報佳、股價漲，似乎再理所當然不過了。但是，雖然美股第一季的公司收益可能是近 4 分之一世紀以來最佳，但是從股市卻完全看不出來。

據《Market Watch》報導，路透數據顯示，標普 500 成份股中，已經有 343 家發布財報，占約 70%，其中 79.9% 所發布的 EPS 均優於分析師預期，這個比例可以說是 1994 年以來最高。

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 指出，到目前為止，美股第一季 EPS 成長為 22%，預期為 16.3%。Bell 表示，近期所發布的業績，平均較分析師的預期好上 3-4 個百分點。

Bell 認為，最令人印象深刻的是，預期已經很高，同時也將減稅的效應考量在內。

然而，為何股市沒有擺脫低迷呢？自 4 月 12 日以來，道瓊指數下跌了約 1.8%，標普 500 指數挫 0.8%，納斯達克指數跌 0.3%，完全不像繳出好財報的結果。

S&P500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

要找出確切的因素並不容易，《Market Watch》提出以下幾點理由：

一．波動性

與去年的表現截然相反，Cboe 波動率指數 (VIX) 在今年 2 月 6 日，來到 50.3 的驚人水準，開啟之後股市的大幅動盪。

Schwab 金融研究中心交易和衍生品主管 Randy Frederick 指出，市場收益驚人，但股市波瀾不興，這令人非常憂心。他相信，是高波動率帶來新的交易基準，2 年來最大的急速修正，讓一些投資人選擇退出市場，導致股價因為缺乏買家而難有動力。

今年雖然只過了 3 分之 1，但標普 500 漲跌超過 1% 的交易日，已經是 2017 年的兩倍以上。

雖然目前的 VIX 值在歷史水準 19 左右，但 Frederick 認為，如果以眾數 (統計上出現最多次的數字) 來看，歷史均值應在約 12.5 左右，但當前是在 15 左右，這說明短期上正處於乏力的狀態。

二．強勢美元與攀升的殖利率

Morgan Stanley 分析師 Chris Metli 指出，強勢美元與殖利率的攀升，均打擊了股市。美元指數在今年 4 月的表現，是川普當選以來最大的單月漲幅。10 年期美債殖利率則是 4 年來首度突破 3%，這個數字也令華爾街感到焦慮，因為這意味著公司的借貸成本上升。

美元疲軟對跨國公司有利，因為這有助海外商品及服務的銷售，美元走強則會產生相反的效果。

Morgan Stanley 指出，在這種環境下，股市可能會謹慎走高，因為投資人必須確認，經濟成長能夠抵消利率的上漲。如此，也將使得投資人的心理缺乏熱情。

三．缺少領頭羊

Morgan Stanley 首席美國股票策略 Michael Wilson 提出看法認為，美股如此缺少「領導力」，實際上是相當罕見的。歷史經驗顯示，「無領導」階段通常發生在市場重要轉變期間，下個階段預計對「後期週期行業」有利，包括能源、工業及醫療保健股。

看近期美股表現，能源類股確實在過去 1 個月表現優於其他產業，但預計可受惠利率上升的金融指數表現卻落後，在標普 500 的 11 種類股只排倒數第五。

四．全球前景不佳

跡象顯示，全球一致成長的現象已經開始變差，這損壞了投資人信心。富時羅素全球市場研究部主管 Alec Young 指出，宏觀的情況讓經濟前景蒙上陰影，因此投資人雖得到企業的利多消息，卻不為所動。

隨著美國經濟擴張進入第 9 年，美國聯準會致力貨幣政策「正常化」，加上中美之間的貿易緊張，讓投資人很難買單已經在高檔的美國股市。