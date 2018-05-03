入股60%！亞馬遜向印度最大電商網站提出收購要約

5 月 2 日周三，CNBC 旗下 CNBC-TV18 援引知情人士透露，亞馬遜於周一正式向印度最大電商 Flipkart 提出要約，希望收購後者 60% 的股權。此外，亞馬遜還尋求與 Flipkart 創始人達成競業禁止協議。

消息流出後，亞馬遜方面表示，拒絕對傳言和猜測發表評論。

報導稱，亞馬遜的報價與沃爾瑪相當，而沃爾瑪希望收購 Flipkart 超過 80% 的股份。與此同時，沃爾瑪提出保留 Flipkart 現下的公司結構，並預計將在董事會中獲得 3 至 4 個席位。在這些方面，亞馬遜方細節尚不明確。

今年 3 月中旬，印度《經濟時報》報導稱，沃爾瑪正與 Flipkart 進行談判，力圖成為這家印度電商的最大股東。沃爾瑪計劃買入 Flipkart 20% 至 26% 的股份，將其持股比例提高到 51%。

在整個收購過程中，沃爾瑪或將投資 100 億至 120 億美元。但在初期階段，投資數額將在 10 億美元至 20 億美元之間。

4 月，路透社曾報導，沃爾瑪與 Flipkart 或將在 6 月底之前達成收購協議。

知情人士周三向 CNBC 表示，Flipkart 主要投資者與創始人均傾向於與沃爾瑪達成協議，創始人之一 Sachin Bansal 上周已赴美與沃爾瑪進行最後一輪談判，沃爾瑪團隊或將很快造訪印度，完成這筆交易。

有意思的是，Flipkart 正是由兩位亞馬遜前員工於 2007 年創建，通過兼並和收購競爭對手，一躍成為印度電商巨頭。

據摩根士丹利預計，印度電商市場規模將在十年內達到 2000 億美元。此次收購計劃或將加劇亞馬遜與沃爾瑪在這塊沃土上的激烈競爭。

在爭奪印度這一亞洲第二大市場的過程中，亞馬遜早就下了血本。2014 年，亞馬遜宣布將向其印度電商業務投資 20 億美元；2016 年，亞馬遜 CEO 貝佐斯宣布繼續向印度市場投資 30 億美元，這筆高額投資相當於亞馬遜 2015 年全球營銷開支。

亞馬遜的大手筆布局為它贏得先機，卻也引來了「獵狐的蒼鷹」。面對來勢洶洶的亞馬遜，軟銀、微軟、騰訊、eBay 等巨頭 "群起而攻之"。

去年 8 月，軟銀向 Flipkart 注資 25 億美元，幫助後者估值躍升至 142 億美元。此外，沃爾瑪計劃收購的股份中，有部分出自軟銀之手。

今年 4 月，Flipkart 宣布融資 14 億美元，騰訊、微軟和 eBay 均參與了本輪融資。

『新聞來源／華爾街見聞』