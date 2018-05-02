美股牛市修正將至 新興市場教父：幅度上看40%

有「新興市場教父」之稱的 Mark Mobius 週三 (2 日) 表示，美股牛市修正將至，幅度可能達 30% 至 40%。

根據 CNBC 報導，Mobius 認為，30% 至 40% 的修正幅度，尚屬合理，無論已開發市場或新興市場，都是如此，「我們必須做好準備」。

Mobius 指出，持續走揚的利率，是導致美股面臨修正的催化劑，「聯準會 (Fed) 肯定會朝此方向發展，其他人勢必跟進。」

Mobius 強調，進入第 9 年的美股牛市，已到了必須修正的時候了。

他說，長遠來看，新興市場的表現會非常好，而短期內出現的修正，「可能會頗具戲劇性」。

美國聯準會 (Fed) 自 5 月 1 日起，召開為期 2 天的利率會議，市場預期，Fed 會維持基準利率於 1.50% 至 1.75% 不變。

Fed 將於台北時間 5 月 3 日凌晨 2 點左右，公布利率決策，不舉行記者會。

Fed 下次會議時間為 6 月 12、13 日，投資人多認為，屆時 Fed 將升息。

台北時間週三晚間 7 點 51 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指小漲 10 點 (0.04%)，標普 500 期指上漲 0.05%，那斯達克期指上漲 0.28%。