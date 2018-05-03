＜財報＞特斯拉Q1生產未達標 馬斯克不甩華爾街分析師 盤後跌逾5%

4 月加緊趕工製造 Model 3 的特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週三公布第一季虧損小於預期，但盤後股價仍挫逾 5%。

雖然特斯拉為了達到生產目標，第一季燒錢速度比前一季還快，但這樣的燒錢率已經低於分析師先前預期，然而這停止不了特斯拉不久後是否需要籌措更多資金的疑慮。

特斯拉執行長馬斯克（ Elon Musk）週三電話會議上表示，公司不必在此時籌措更多資金，沒有這個需要。

但本季底之前，特斯拉的現金已經燒到剩下 27 億美元，雖然該公司削減了今年預計的資本支出，但也僅是從先前估計的 34 億美元縮減至 30 億美元。

現在特斯拉要靠改善後的 Model 3 生產，經過一番改善後，特斯拉預計今年下半年的獲利會更好。

特斯拉第一季財報重要數據：

調整後每股虧損為 3.35 美元，低於市場預期的 3.58 美元。

營收為 34.1 億美元，高於市場預期的 32.2 億美元。

特斯拉挹注資金改良其加州 Fremont 工廠和電池工廠 Gigafactory 1。

根據一封馬斯克給員工的信函，為了提高 Model 3 的生產率，特斯拉 Fremont 工廠將 24 小時運轉。增聘員工、輪班以及支付更多加班費，這些已讓特斯拉的成本增加，4 月中旬 Model 3 生產率提高到每週 2270 輛，但特斯拉的目標是在約莫兩個月後達到每週 5000 輛。

目前特斯拉計畫第二季再次關閉工廠約莫 10 天以利修正一些瓶頸，將生產率提高到新水準。

特斯拉到 3 月底沒有達到 Model 3 每週產量 2500 輛的目標，過去也一再未達成生產目標。

特斯拉給股東的信函提到，「如果按照我們的計劃執行，我們至少會在第三和第四季達到正面的淨收入，不含基於非現金的股票薪酬，我們也預計這兩季都可實現完全的˙GAAP 獲利率。」

這意味特斯拉第二季將可提高 Model 3 每週生產量至 5000 輛，並將 Model 3 毛利率提高到「幾乎打平」，然後在第三季和第四季提高到「高度正面」。「最終，Model 3 的成長與相關利潤將助我們加速轉型至永續能源，甚至更快。」

Model 3 是特斯拉能否成功的關鍵，該車款一開始售價 35000 美元，但隨著選項增加，售價已輕易飆升至 5 萬美元以上。

特斯拉仍堅持 Model 3 長期毛利率目標在 25%，但預計近期內利潤會降低，係因特斯拉縮減自動化致使勞力成本提高。

第二季特斯拉利潤較高的 Model S 和 Model X 車款交車量可能和第一季持平，因為特斯拉改變了季度生產模式，以達成全球各地區較穩定的交車流，該公司表示第三季交車水準應該會回升。

但是特斯拉在財測上預期，能源儲存業務的營收將上升，且該業務的毛利率會在今年下半年轉正。

Vertical Group 分析師 Gordon Johnson 週三表示，「現在他們基本上把租賃列為直接汽車銷售，如果你看看 2017 年租賃利潤和汽車銷售之間的差異，租賃利潤是 36%、汽車銷售利潤是 21%。所以我們認為，汽車利潤會受到影響。」

馬斯克在公布財報後的電話會議上稱分析師的問題很無聊，反而接受了一位 YouTuber 的提問，名叫 Gali Russell。這位 25 歲的特斯拉散戶週一在推特上問馬斯克，週三可否接受他幾個「大眾」問題，獲得馬斯克允諾。

顯然因為馬斯克沒有回答華爾街分析師，造成盤後大跌，因為特斯拉第一季的表現讓擔心其現金狀況以及如何提高 Model 3 的獲利率。

在與投資者的電話會議上，馬斯克承諾本月「重組」，「我很有信心可以在第三季達到正面的現金流，這不是確定的，但我覺得是非常有可能發生的事。我們本月會進行公司重組，確定我們可以處於能達到這目標的最佳狀態，尤其是我們正在使用的第三方公司數量已經失控，我們會裁掉一些。」