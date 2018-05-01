美股盤中─併購案與企業季報支撑 道瓊上漲逾180點 隨後削減漲幅

美國股市週一早場上漲，併購消息與季報強勁，為股市帶來利多。而後，投資人有獲利了結賣壓，主要指數中場漲跌互見。

台北時間 23:49

道瓊工業平均指數上漲 72.62 點或 0.30% 至 24383.81。

Nasdaq 指數下跌 16.77 點或 0.27% 至 7103.03。

S&P 500 指數下跌 4.06 點或 0.11% 至 2665.85。

後勤公司 Prologis 以 84 億美元併購 DCT 工業信託公司。DCT 股價大漲逾 11.5%。Marriott 渡假公司亦以 47 億美元併購 ILG。

T-Mobile 週日說，已同意以 265 億美元併購 Sprint 公司。此外，Andeavor 股價大漲 16.7%，Marathon 石油公司同意以 230 億美元併購該公司。

分析師說，政府的支持，拉抬了股市氣氛。若是歐巴馬政府， T-Mobile-Sprint 併購案，便不會發生。

企業季報方面，道瓊成份股麥當勞股價上漲 4.9%，該公司公布獲利與營收均優於預期。



分析師說，投資人對麥當勞獲利的反應，讓人鼓舞。因有幾家企業在公布獲利優於預期後，股價先是上漲，而後則下跌。投資人似乎趁股價上漲時，進行獲利了結。

然而，本財報季表現強勁，至週一上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.3% 獲利優於預期。

本週，將有逾 100 家 S&P 500 企業公布財報，包括蘋果公司。

經濟數據方面，美國 3 月個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 年率創下自 2017 年 2 月以來最大上升幅度。扣除食品與能源，3 月核心 PCE 年率上升 1.9%。