企業獲利未帶動美股向上動能 分析師：保持謹慎不會錯

美股第 1 季強勁的財報，加上朝鮮半島緊張局勢和緩，似乎讓市場未來前景看好。但專家認為，當前保持謹慎仍可能是明智的舉動。

據《CNBC》報導，LGT Capital Partners 執行長 Mikio Kumada 認為，當前的局勢雖然正面，但由市場動能來看，卻顯得偏弱。

他補充說，雖然獲利強勁，但市場卻未取得上升的動能，美國及歐洲的部分經濟數據保持樂觀，卻也見到一些放緩，說明市場依舊有些懷疑。

根據《路透》數據，截至上周五，標普 500 指數的 276 家公司財報，有 80% 都達到分析師預期，整體第 1 季的收入較去年同期成長 24.6%。

值得注意的是，如此強勁的財報，卻沒有推升美股，上周五收盤接近收於平盤。

Kumada 認為，主要是投資人情緒受到擔憂貿易戰的影響，而影響了市場，市場反映最終也可能開始影響實體經濟，因此，在這裡恐怕要謹慎為宜。

上周兩韓領導人會面，營造一片和平氣氛，但 Kumada 指出，不確定性依然存在。去除核武說得容易，做起來難，「我認為市場在這裡保持謹慎是正確的」。

Kumada 說，雖然上周有許多總統手牽手的畫面，但市場的定價來看，依然認為後市有高度的不確定性。未來的結果有機會很好，像朝鮮走向和平與無核化，但也可能非常糟，直接回到以前一觸即發的局勢。

Kumada 表示，考慮到這些因素，他手上有非常高的現金部位，但還是略為增持一些股票。