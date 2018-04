捷成集團公佈2017年業績報告

奠定大中華地區持續發展新基石

香港 2018 年 4 月 27 日電 / 美通社 / -- 作為大中華區優質產品市場營銷及分銷管理的領導企業,捷成集團(Jebsen Group)今日宣布成立全新業務線 -- 捷成資本,並公布 2017 年度業績:營業總收入達 134 億港元(約為人民幣 108 億元)。持續增長的業績不僅反映捷成對中國市場的深入洞察,更印證了集團將其戰略重點放在中國經濟穩步發展所帶來的機遇上是成功的。



捷成集團目前設有包括:捷成飲料、捷成消費品、捷成工業、捷成汽車、捷成物流,和捷成資本在內的六條多元化業務線。

據中國國家統計局數據顯示,2017 年中國城鎮居民人均可支配收入為人民幣 36,396 元,較上年增長 6.5%,而人均生活用品和服務消費支出則增長 7.4%。收入的快速增長刺激了中國消費者對優質生活方式的需求。

2017 年,捷成繼續積極把握中國經濟發展帶來的機遇,並努力滿足中國消費者對優質產品和服務日益增長的需求。捷成一貫致力優化產品組合和渠道,提升客戶服務品質和加強創新,以提升企業實力。秉承這一理念,捷成集團積極進行業務重組, 並設立全新業務線 -- 捷成資本,以完善包括捷成飲料、捷成消費品、捷成工業、捷成汽車和捷成物流在内的現有業務架構。

捷成資本通過進行系統性、成長型直接股權投資在中國尋求增長商機,並將進一步發揮集團在大中華地區生產、市場開拓與零售、融資,以及項目與持份者管理等領域所積累的專業知識。該業務線計劃在房地產和企業發展領域開展成長型直接股權投資,以推動其投資組合公司的發展。目前,捷成資本對上海一間有宏偉發展目標的迷你倉倉儲公司(MiniCC Storage)的投資已經取得了初步成功。

捷成飲料 2017 年業績錄得強勁增長,其自有品牌藍妹啤酒(Blue Girl Beer)在中國內地銷售額增長 121%,比 2016 年同期增長 46%。在保證藍妹啤酒在大中華市場繼續領先高端啤酒品牌地位的同時, 捷成啤酒在代理產品組合中新增了日本著名品牌三得利(Suntory),以進一步擴充其產品線。

在葡萄酒業務中, 捷成洋酒(Jebsen Fine Wines)在香港和中國內地分別錄得 5% 和 28% 的增幅。捷成酒莊(Jebsen Wine Estates)2017 年在大中華地區的銷量超過 110 萬瓶,其中澳洲葡萄酒品牌卡拉曼達(Kalamanda)在內地市場的銷量增長高達 217%。在香港,捷成洋酒清酒類的銷量增長則高達 94%,並成為十四代(Juyondai)品牌的首家獨家海外合作夥伴。強勁的業績表現要歸功於捷成洋酒不斷提升客戶滿意度,並因應中國消費者的口味持續發展產品組合的決策。

儘管電子商務在中國廣受消費者歡迎,但線下門店的購物體驗仍然十分重要。捷成消費品在 2017 年不斷強化全渠道服務,为消費者提供線上線下一體化體驗,打造全溝通渠道無縫銜接的消費旅程。

繼 2014 年成功發布購物網站並在社交渠道建立 J SELECT(至誠尚品)社群之後,捷成消費品於 2017 年發布全新 J SELECT APP。此外,捷成消費品在大中華地區開設多家實體店。除香港新開的兩家 J SELECT 門店外,捷成消費品於 2018 年 3 月在北京開設中國內地首家門店。未來會有更多 J SELECT 和 J SELECT + 門店陸續登陸北京、上海、廣州和深圳。此外,捷成消費品於 2017 年擴展了小家電產品線,納入更多生活時尚及廚房用具品牌,包括 KitchenAid、Bodum 和 Smeg。捷成消費品的優秀表現獲得了中國頂級零售合作夥伴認可,當中包括上海百聯集團、北京薈聚中心、上海百盛、無錫八佰伴和九龍倉集團。

為進一步增強亞洲業務優勢,提高地域覆蓋和服務能力,捷成工業建立起涵蓋銷售與服務、特種原料和汽車技術解決方案在內的全新商業架構。

銷售與服務部門在 2017 年擴展了服務種類。捷成建築產品成功為大型項目提供訂製化建築產品方案並不斷擴大業務範疇,以充分滿足商業項目的需求。大連主軸维修中心致力提供專業自動化服務。透過優化流程,不僅將生產力提升 38%,並完成 126 項維修服務。此外,捷成與安琴(Angenieux)合作推出變焦鏡頭 EZ-1 和 EZ-2,不僅為亞洲電影廣播產業提供大力支持,並在不到 9 個月内實現投資回報。

新成立的特種原料業務部是由同系公司捷成捷信(東南亞)集團與捷成集團共同投資(50:50)成立的合資公司。新合資公司在香港地區以捷成捷信特種原料 (香港) 有限公司 (Jebsen & Jessen Ingredients (Hong Kong) Co. Ltd.) 爲名營運, 而在中國內地則以天津濱海捷成專類化工有限公司 (Jebsen Specialty Chemicals Co. Ltd.) (此前為捷成工業專類配料和方案業務部) 爲名營運。新公司整合了雙方專業技術優勢,在大中華地區擁有強大業務網絡,勢將為客戶提供更出色的服務。

捷成工業旗下第三個部門 -- 汽車技術解決方(此前為捷成汽車科技)於 4 月開設捷成唯科新工廠,將生產線從 2 條擴展至 10 條。新廠的機油泵和水泵年總產量預計將達 400 萬台。

作為保時捷全球最大經銷商集團之一,捷成汽車在 2017 年繼續保持強勁業務增長,進一步鞏固其業界的領先地位。在過去一年,捷成汽車成功交付保時捷近 9,000 輛,其中近兩成銷售來自於網上渠道。

2017 年,捷成汽車在客戶體驗創新領域取得新突破。其於 2017 年 11 月在廣州設立全亞洲第一家保時捷 e 享空間。該中心採用全新零售形式並提供數碼互動體驗。此外,捷成汽車在 2018 年建立全球首家勒芒 (Le Mans) 主題保時捷中心 -- 深圳羅湖保時捷城市服務中心。

捷成汽車繼續深化零售業務,實踐為客戶提供優質體驗的重要承諾。南京新建的保時捷中心預計於 2019 年開業。捷成汽車的出色業績贏得了業界廣泛認可。在 2017 年保時捷中國經銷商大會上,捷成旗下所有保時捷中心均位居十大之列,其中深圳保時捷中心更榮膺「年度卓越經銷商」。

捷成集團董事總經理海寧先生 (Helmuth Hennig) 表示:「歷經一個多世紀的發展,捷成集團一直致力為大中華地區消費者帶來多樣化的優質產品與服務,以提升大眾生活質素。憑藉於大中華市場積累多年的本地知識與行業洞察,捷成集團具備了足夠的信心適應社會經濟環境的快速變化,並持續保持業務增長。」

「2018 年適逢中國改革開放 40 周年。改革開放後率先重返內地的外資企業之一,捷成集團始終全力投入大中華區市場。 隨著中國在世界地位的不斷提升,其經濟文化也得到蓬勃發展,國民隨之享受到更多福祉。」

海寧先生補充道:「捷成會繼續提供豐富優質的產品,探索新的商機,並為我們業務開展的所在地區作出貢獻。」

關於捷成集團

捷成集團創立於 1895 年,是一家專注於市場營銷和分銷的企業。捷成集團在中國內地、香港、澳門和台灣擁有悠久歷史,並對這些地區有著深刻的了解,致力於為這些地區的合作夥伴提供支持,幫助它們擴展市場需求、增加營業額,並成為連結合作夥伴和顧客的重要紐帶。捷成擁有豐富的產品組合,專業提供約 200 種世界領先的產品,業務領域包括飲料、消費品、工業、汽車、物流以及捷成資本等。此外,捷成集團還與位於澳洲、東南亞、丹麥、德國、中東和美國的姊妹公司保持著密切的聯系。關於捷成集團的更多信息,請訪問 www.jebsen.com ,關注捷成的新浪微博 (weibo.com/jebsengroup),微信 (ID:jebsen1895) 以及 LinkedIn (ID:jebsen group)。

