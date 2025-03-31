退休香港中產 擠爆深圳房市？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 15:00

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近幾年，網上從不缺「香港賺錢深圳花」的消息。

香港人在深圳山姆排隊搶購的新聞還沒過去多久，港人北上潮水有了新變動：

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香港人正在北上置業，擠爆深圳房市。

數據顯示，部分樓盤香港購房者的比率高達三成，深圳福田口岸附近新盤香港客戶的比重超過兩成。

據《鳳凰 WEEKLY》上周六（29 日）報導，在這些香港買房客中，活躍著許多銀髮族的身影，他們的目的只有一個：

養老。

北上養老的香港人過著最讓打工人羨慕的生活，他們吃著粵菜，講著粵語，結伴打麻將、唱 k，閒來無事就散步買菜…… 在中國生活節奏最快的城市之一，過著最鬆弛的晚年生活。

以至於坊間開始流傳起一個無法被驗證的新傳說：

深圳幸福指數最高的人，並非大廠員工和科技新貴，而是北上養老的香港人。

84 歲香港老人何伯每個月領港府派發的生活金 4,000 多元，用 2,000 元在深圳租下一室一廳。

要是在香港，2,000 塊只能租一間 6 平方公尺左右的「㓥房」。

根據 2025 年 2 月的數據，若民眾想在香港市中心租一居室，平均每月要付房租 1.6 萬港幣，基礎生活開支接近 9,000 港幣，總生活費近 2.5 萬港幣。

來到深圳的何伯，每天晨起鍛鍊，然後到超市裡買菜煲湯總花費只需 30 多元。

跟香港相比，深圳的物價十分低廉。

香港賣到 15 元上下的純淨水，在深圳只需要 2 元一瓶。

在香港，80 元只夠吃一頓午餐簡餐，在深圳已經可以下館子了。

作為全廣物價最高的城市，深圳的雞蛋、蔬菜、肉類等食材價格依然比香港便宜 50%～70%。

衣食住行便宜就算了，在深圳娛樂的花銷也遠低於香港。

仔細核算唱 k、看電影等日常娛樂活動的成本，港深兩地的價差甚至可以接近千元。

據數據庫公司 Numbeo 的測算，在香港生活每月開支約為深圳的 2.4 倍。

飯後，閒來無事的何伯，還會再找個茶餐廳，點個菠蘿油和港式凍奶茶，日常坐一下午跟老友吹水。