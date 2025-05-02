中國五一連假首日 廣深港高鐵太火爆了！

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 08:03

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5 月 1 日，大陸與香港假期重疊。廣鐵集團的數據顯示，廣深港跨境高鐵 4 月 30 日客流量達 8.9 萬人次，年增 11.3%，主要往返深圳、廣州和香港西九龍之間。5 月 1 日，廣深港跨境高鐵開行突破 210 列，跨境客流預計達 12.1 萬人次，年增 12%。

「從客流結構來看，假期前期客流出行高度集中，以中長途旅遊客流為主，探親流為輔。出行方向主要集中在廣州、深圳間往返，廣深地區往潮汕、湛江、桂林、長沙以及長沙地區往廣州、深圳、上海、南京、廈門、桂林等。」廣鐵集團有關負責人表示，自 4 月 29 日假期運輸啟動以來，廣鐵日均發送旅客 256 萬人次，較去年同期增長 13.6%。

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在廣州東站，出入站客流持續不斷，以親子家庭、年輕群體為主力軍。

據《大灣區之聲》報導，旅客黎先生說，準備帶家人到潮汕遊玩，看英歌舞、吃牛肉火鍋。

旅客劉小姐則和朋友一起搭乘高鐵到香港，「這次專程去體驗香港長洲太平清醮活動，還有以非遺節慶為主題的無人機表演」。

針對假期親子出行熱潮，廣鐵推出「高鐵童趣服務鏈」，在廣州南往來梅州西、珠海的 6 趟高鐵列車上打造「童趣車廂」，以卡通主題裝飾餐車區域，設置益智遊戲區、親子閱讀角，打造旅途親子互動溫馨場景。

為因應客流井噴，廣鐵 5 月 1 日計劃開行旅客列車達 3591 列，年增 8.9%；其中加開列車 505 列，增幅達 21.7%。