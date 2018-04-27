海和生物和思路迪醫藥簽訂抗腫瘤新藥戰略合作協議

上海 2018 年 4 月 27 日電 / 美通社 / -- 上海海和生物製藥有限公司（以下簡稱「海和生物」）與思路迪（北京）醫藥科技有限公司（以下簡稱「思路迪醫藥」）今日宣佈，雙方就海和生物 FGFR 抑制劑（代號「HH185」）項目達成戰略合作。思路迪可在中國大陸、香港及澳門特別行政區以及台灣地區進行 HH185 的研發、生產和商業化，用於腫瘤和肺纖維化的治療。HH185 為成纖維細胞生長因子受體 1,2,3（FGFR 1,2,3）的小分子抑制劑，於 2018 年 1 月獲 CFDA 臨床批件。臨床前研究表明，HH185 具有抗腫瘤活性強，PD-PK 特徵優良，毒性低，生物利用度高等優點，且有 CSF1-R 靶向作用，適合在腫瘤免疫治療領域與 PD-1/PD-L1 聯合用藥。



海和生物 CEO 董瑞平博士表示，「FGFR 作為抗腫瘤領域的潛在靶點，其機制和臨床應用研究正快速發展，並得到越來越多的驗證，研發前景非常可觀。HH185 作為高選擇性的 FGFR 抑制劑，克服了第一代 FGFR 抑制劑的肝毒性不良反應，有著顯著的抗腫瘤活性。我們期待著和思路迪進一步開發並商業化 HH185，加快國產新藥在中國的落地，以便滿足病人的需要。」



「很高興與海和生物就 HH185 達成戰略合作，」思路迪醫藥 CEO 龔兆龍博士說，「HH185 在腫瘤免疫領域和思路迪的 PD-L1 抗體有良好的聯合用藥前景，我們希望通過和海和生物的合作，憑借思路迪在腫瘤精準醫療領域的平台和經驗，盡快開發出臨床急需新藥，惠及更多的腫瘤和肺纖維化患者。」



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