〈報稅看這裡〉美股賺飽怕失血？海外所得100萬元就要報稅 但賺到這「數字」才要繳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-03 11:20

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去年不只台股創新高，美股科技股大漲，不少投資人去年賺得「盆滿缽滿」， 5 月報稅季來臨，若去年靠美股大賺一筆，可能面臨不小的綜合所得稅壓力。財政部提醒，只要一年內「個人」海外所得超過 100 萬元，就需申報 CRS (境外所得申報)，今年個人最低稅負免稅額已自每一申報戶 670 萬調高至 750 萬元，但不管人是在國內還是國外；若未據實申報，可能被補稅、甚至裁罰 1 倍以上。

財政部表示，去年個人最低稅負免稅額已調高至每一申報戶 750 萬元。意即，在一般所得稅外，若海外所得超過 100 萬元，加計特定保險給付等其他應計入項目，超過基本所得免稅額時，應依規定計算基本所得額，並以 20％稅率計算基本稅額（俗稱最低稅負），最低稅負再與綜所稅比較，擇高者課稅。

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舉例來說，台北一名 35 歲的單身上班族小張，年薪約 100 萬元，去年靠自己研究美股，成功操作 AI 概念股，大賺 500 萬元。因美股獲利 500 萬元，高於門檻，因此需併入綜所稅課稅。

美股獲利 500 萬元，加上他的國內薪資收入 100 萬，總應稅所得約為 600 萬元。但因個人最低稅負免稅額已調高至每一申報戶 750 萬元，小於這個門檻，故用 20% 計算最低稅負即可。

另一對住在新北的夫妻，小林與太太皆為上班族，家庭年收入約 250 萬元。他們共同投資美股，去年也獲利 500 萬元，加上還有一名 6 歲小孩。

兩人合計所得約 750 萬元，但適用夫妻合併申報、撫養未成年子女等扣除額，例如配偶免稅額 9.7 萬元、幼兒學前特別扣除額可扣除 15 萬元，再加上標準扣除額與特別扣除額等，即使美股獲利金額高達 500 萬超過 100 萬元需申報門檻，但因最低稅負免稅額已調高至每一申報戶 750 萬元，故亦適用於 20% 稅率區間，所得稅負壓力已大大減輕。

財政部提醒，只要一年內「個人」海外所得超過 100 萬元，就需申報 CRS，包括美股買賣、海外租金、境外基金等。簡單把握兩原則：凡超過 100 萬就要報，不管人是在國內還國外；若未據實申報，可能被補稅、甚至裁罰 1 倍以上。