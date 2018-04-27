國航公布2018年第一季度業績：改善發展品質 實現利潤顯著增長

北京 2018 年 4 月 27 日電 / 美通社 / -- 中國國際航空股份有限公司（「國航」或「公司」，與其子公司合稱「本集團」）（股票編號：香港：753；倫敦：AIRC；上海：601111；美國 ADR OTC：AIRYY），今日公布 2018 年第一季度（以下「期內」）之業績。

業績摘要

利潤總額為人民幣 40.24 億元，同比提升 66.31%

營業收入為人民幣 316.07 億元，同比上升 9.11%

營業總成本為人民幣 282.30 億元，同比上升 6.71%

經營及業務摘要

2018 年一季度，中國經濟平穩發展，居民出行需求旺盛，航空客運保持穩步增長態勢，貨運市場需求持續向好。報告期內，本集團實現營業收入 316.07 億元 (人民幣，下同)，同比增長 9.11%。營業總成本 282.30 億元，同比增長 6.71%。利潤總額為 40.24 億元，同比增長 66.31%，歸屬於母公司的淨利潤為 26.28 億元，同比增長 79.23%。

期內，集團客運運力 (「ASK」) 同比增長 10.96%，達到 657.58 億座公裡。旅客周轉量(「RPK」) 為 533.50 億客公裡，同比上升 9.75%。其中，國內航線為 325.96 億客公裡，同比上升 7.44%；國際航線為 188.49 億客公裡，同比上升 13.65%；地區航線為 19.05 億客公裡，同比增長 12.92%。客座率為 81.13%，同比微降 0.90 個百分點，其中，國內、國際及地區航線客座率分別為 83.02%、78.28% 和 78.90%。

貨運方面，期內貨運運力 (「AFTK」) 為 35.18 億噸公裡，同比上升 9.81%。貨運周轉量 (「RFTK」) 為 18.03 億噸公裡，同比上升 10.90%。貨郵載運率為 51.26%，同比上升 0.51 個百分點。

展望

受惠於全球航空業的持續發展、中國宏觀經濟的穩步增長，以及行業系列利好政策的影響，我們期待公司今年有更大發展空間。本集團將秉承「創新、協調、綠色、開放、共享」發展理念，堅持穩中求進，繼續深化改革創新，加強成本管控，優化資本、債務結構，鞏固和擴大競爭優勢，努力實現更佳業績及可持續發展。

關於國航

中國國際航空股份有限公司是中國的載旗航空公司和中國居領先地位的航空客運、貨運及航空相關服務供貨商。國航的主要基地位於中國首都北京 -- 中國的國內航空及國際航空的重要樞紐。公司還在北京、成都及其它地點提供航空相關服務，包括飛機維修、地面服務等。截至 2017 年 12 月 31 日，本集團共有飛機 655 架，平均機齡 6.53 年。公司共有飛機 396 架，平均機齡 6.57 年。公司經營的客運航線條數達到 420 條，其中國內航線 303 條，國際航線 101 條，地區航線 16 條，通航國家（地區）40 個，通航城市 185 個，其中國內 116 個，國際 66 個，地區 3 個。國航於 2004 年 12 月 15 日在香港和倫敦上市，股票代碼分別為 00753 和 AIRC。2006 年 6 月 30 日，國航一級美國存托憑證保薦項目設立，股票代碼為 AIRYY。2006 年 8 月 18 日，國航在上海證券交易所上市，股票代碼為 601111。欲知更多詳情，請登陸國航網站 www.airchina.com.cn 。

前瞻性聲明

本新聞稿所包含的信息可能有一些對未來的預測和展望，以反映本公司目前對未來事件及財務表現的看法。這些看法是根據特定假設而提出的，而這些假設將取決於各種不同的風險，並可能發生變化。我們不保證未來將會發生這些事件，也不保證這些預測將會實現，或者本公司的假設正確無誤。實際結果可能會與這些預測值存在重大差異。

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