不看債券、只愛股票？高股利成長股將值得你考慮

週二（24 日），10 年期美國國債報酬率來到 4 年來的新高，首次突破 3%。一天中，市場有著眾多的解讀。對某些人來說，這是經濟下滑的記號，對其他人來講，則反映了對日益膨脹的赤字而擔憂。

就股市而言，在紐約午時之前一直保持穩定，過午就隨後下跌，S&P 500 指數當天下滑 1.3%。表現最好的行業是債券報酬率上漲時通常表現不佳的行業：公用事業和電信行業。

AT&T 股價日線趨勢圖

《巴倫週刊》介紹了下面 3 檔廉價股票，配置高股利。在經濟放緩並且債券殖利率上漲的當下，投資人可坐穩健康的股利配置。如果經濟飆升，債券殖利率上漲，高股利也可給予一定程度的安慰。

目前高股利股票是 S&P 500 中最便宜的股票區塊，最近這些股票約在本益比 13.3 倍附近交投，對比之下，S&P 500 指數本益比卻已高達 16.8 倍。去年，高股息型的股票報酬率也贏過 S&P 500 指數 4 個百分點。

目前 S&P 500 公司股利殖利率中位數估為 3%，展望未來，市場預計到明年之前 S&P 500 平均股利支出還將增長 12%。

1.KeyCorp：

KeyCorp (KEY-US) 面臨與銀行同業相同的挑戰。它以短期利率從客戶借款，並貸款給長期借款人。短期利率上漲的速度快於長期利率，降低了其毛利。

然而，KeyCorp 還是擁有 2016 年完成收購 First Niagara Financial Group 的增長潛力。該交易繼續為降低成本，和交叉銷售重要產品給 100 萬名新客戶。

市場預計 KeyCorp 今年每股盈餘 (EPS) 將成長 25%，明年可望再成長 10%。目前 KeyCorp 約在本益比 12 倍附近交投，基於目前每股 0.42 美元的股利計算，KeyCorp 股利殖利率為 2.1%，同時分析師預計到 2020 年，股利將上漲到每股 0.78 美元。

keycorp 股價日線趨勢圖

2. 博通 Broadcom：

晶片製造商博通 Broadcom (AVGO-US) 被美國總統川普政府阻止收購高通 Qualcomm (QCOM-US)，顯然是個不幸中的大幸，也使得它很可能追求其他小交易。

UBS 瑞銀 (UBS-US) 分析師 Timothy Arcuri 在 4 月 4 日發布的一份研究報告中指出，Mellanox Technologies (MLNX-US)、Maxim Integrated Products (MXIM-US)、和 Xilinx (XLNX-US) 都是可能被收購的候選者。

他還指出，博通轉向尋求較小的併購案，將能使更多的現金返還給股東。

博通目前以 12 倍本益比交投，而股利則為每股 7 美元，換算股利殖利率為 3.1%，同時博通預期，截至 2020 年 10 月的財務年，每年股利發放預計將達到每股 11 美元。

博通股價日線趨勢圖

3. 時尚服飾品牌 Gap

時尚服飾品牌 Gap (GPS-US) 是華爾街最不喜歡的名字之一。在 27 位分析師中，只有 2 位推薦購買這檔股票。

摩根士丹利 (MS-US) 上週發布的報告有提道，去年亞馬遜 (AMZN-US) 在服裝上的市場份額比前一年增加了很多，主要侵蝕了百貨公司的市佔，並且正在趕上沃爾瑪 (WMT-US)，有望今年成為市場領導者。但 Gap 是少數幾個增加市佔的零售商。

公司名稱給投資者一個印象是將命運交在 Gap 門市上，但忘記了其 Old Navy 品牌，2 年內可帶來四分之三的營收。「快時尚」產業近期也表現良好，而 Old Navy 是唯一一個以家庭為焦點的快速時尚玩家，其他服飾品牌為單身男女所打造。

GAP 上個月上調了 5% 的股利發放，推升每股股利來到 0.97 美元，股價目前約在本益比 11 倍附近交投，股利殖利率為 3.3%。分析師預計明年會有不錯的成長。