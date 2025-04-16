川普聲明：「球在中國手裡 中國需要與美國達成協議」

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-16 05:49

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白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週二表示，美國總統川普推動雙方談判以緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰之際，而目前「球在中國手中」。

川普沒有表現出向中國伸出橄欖枝的任何跡象，似乎在等待中國國家主席習近平首先做出反應。

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李威特週二在一份聲明中表示：「現在球在中國手上，中國需要和我們達成協議，而不是我們必須和他們達成協議。」她表示，這份聲明是川普口述的。

川普於聲明提到：「中國和其他國家沒有什麼區別，只是規模更大，而且中國想要我們 (美國) 擁有的東西，每個國家都想要的東西，我們擁有的東西，美國消費者，或者換句話說，他們需要我們的錢。」

川普口述聲明提到，現在球在中國手裡，中國需要與美國達成協議 (圖：REUTERS/TPG)

分析指出，此言論再次表明美國和中國持續固執己見，表明雙方的貿易戰看不到盡頭，雙方都將貿易壁壘提高到驚人的水平。

世界最大的兩個經濟體陷入僵局，川普政府已對中國輸美商品徵收 145% 的關稅，中國對美國商品的進口關稅提高至 125%。

關稅戰爭正威脅著中國進入全球最大經濟體的通路，原本供應美國家庭的中國商品在工廠倉庫中堆積如山。這場貿易戰的影響可能會波及美國各地的廚房和客廳，人們現在將不得不以更高的價格購買這些商品。

高盛集團估計，多達 2000 萬人約占中國勞動力的 3% 可能受到對美出口的影響。如果美國與中國兩國全面脫鉤，將令本已因大範圍減薪和裁員而精疲力竭的勞動力市場陷入混亂。