〈美股盤後〉關稅不確定性持續 三大指數小幅收低

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-16 05:30

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關稅引發的不確定性持續打壓市場情緒，受醫療保健和消費類股拖累，美股三大指數週二 (15 日) 小幅收低。

最近幾個交易日的大幅波動相比，美股週二走勢平淡。被稱為華爾街「恐懼指標」VIX 在上週觸及 60 左右的高點後，在週二跌破 30。

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美國總統川普呼籲中國與他接觸及洽商，以啟動解決世界兩大經濟體之間不斷升級的貿易爭端談判。

同時，川普政府正在對藥品和半導體產品的進口展開調查，以評估是否對這些產業徵收關稅。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週二表示，川普政府與逾 15 個貿易夥伴進行談判，希望很快會達成一些協議。與中國會否進行貿易談判取決於對方，中方必須首先接觸美方，兩國才會開啟談判。

企業財報陸續公布，花旗、美銀等多家主要銀行公佈的業績表明，儘管經濟逆風不斷加大，但企業獲利仍具有韌性。

多位聯準會官員也將於本週發表講話，其中最引人注目的是主席鮑爾將於週三發表講話。

美股週二 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 155.83 點，或 0.38%，收 40,368.96 點。

那斯達克指數下跌 8.32 點，或 0.05%，收 16,823.17 點。

S&P 500 指數下跌 9.34 點，或 0.17%，收 5,396.63 點。

費城半導體指數上漲 18.67 點，或 0.47%，收 4,021.89 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 79.87 點，或 0.69%，收 11,601.16 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊淪陷，非必需消費品和醫療保健領跌。資訊科技 (+0.34%) 收紅最佳。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王盡墨。Meta (META-US) 下跌 1.87%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.74%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.39%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.96%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.55%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.50%。

企業新聞

醫療保健股為週二重災區，莫德納 (MRNA-US)、捷邁公司 (ZBH-US) 和 Molina Healthcare (MOH-US) 分別下跌 2.09%、4.61% 和 3.75%。

中國已下令其航空公司暫停接收波音飛機，波音 (BA-US) 下滑 2.39% 至每股 155.52 美元。

聯合航空 (UAL-US) 週二收紅 1.99% 至每股 67.00 美元，盤後股價飆升超 5%。 該公司維持其全年利潤預期，但警告「經濟衰退」情況將削弱需求並大幅降低盈利。

美國銀行 (BAC-US) 勁揚 3.49% 至每股 37.99 美元。美銀第一季營收揚升 6% 至 274 億美元，主因股票交易營收大增 17% 至 21.8 億美元。上季淨利息收入 (NII) 升 2.9% 至 144 億美元。

花旗 (C-US) 走高 1.87% 至每股 64.33 美元。花旗營收攀升 3% 至 216 億美元，淨利暴升 21% 至 41 億美元

嬌生 (JNJ-US) 小跌 0.50% 至每股 153.62 美元。嬌生醫療設備銷售額未達預期，儘管第一季營收和利潤超過華爾街預期。嬌生執行長表示，對藥品徵收關稅可能會造成供應鏈中斷。

經濟數據

美國 3 月出口價格指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.5%

美國 3 月進口價格指數月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 4 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 8.10，預期 - 12.80，前值 - 20.0

華爾街分析

BRI 財富管理公司 CEO 兼 CIO Dan Boardman-Weston 研判：「市場一直在渴望任何積極訊號，上週末關於電子產品和手機豁免消息對市場情緒非常有利，因此前幾日我們看到市場有所反彈。」

西太平洋銀行經濟學家 Illiana Jain 表示：「當某些行業開始出現關稅豁免時，市場會開始認為這些關稅可能不會是全面性的，甚至可能會有進一步的減免。」