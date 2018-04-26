美債殖利率破3%美股牛市仍健在 分析師：可布局金融、科技股

10 年期美債殖利率升破 3%，投資人擔心，美股牛市恐因此終結；不過，名嘴分析師 Jim Cramer 認為，牛市不會「掛點」，投資人在布局時，應給自己更多選擇，可考慮金融、科技股。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

CNBC 數據顯示，台北時間週四 (26 日) 下午 5 點 14 分，10 年期美債殖利率微幅下滑，至 3.011%。

CNBC「Mad Money」節目主持人、知名分析師 Cramer 表示，不少投資人、評論員把 10 年期美債殖利率升破 3%，看作世界末日、牛市終結，但這種恐懼心理，其實是個錯誤，根本沒理由拋售股票。

Cramer 說，10 年期美債殖利率升破 3%，充其量只是投資人的心理障礙，「但人們確實嚇壞了」。

Cramer 指出，美債殖利率攀升，令投資人感到憂慮，主因在於，大家習慣處在低利率環境，但美債殖利率走揚，是完全可以預期的。

Cramer 強調，3%「還算低的」，且不至於對股市造成負面影響；利率上升，意味著經濟表現良好，升息是為了防止經濟過熱。

在利率走揚的情況下，Cramer 建議，投資人可布局摩根大通這類金融股，以及亞馬遜、Facebook 等科技股；此外，波音等工業巨擘，也值得考慮。

Cramer 稱，牛市不會因 10 年期美債殖利率攀高而「掛點」，但投資人在布局時，應給自己更多選擇。